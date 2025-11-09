Naši Portali
Smjena u Dinamu?

Boban zakazao krizni sastanak: Kovačević opasno 'visi', ali tko nakon njega?

UEFA Europa League - GNK Dinamo Zagreb v Celta Vigo
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/2
Autor
Robert Junaci
09.11.2025.
u 22:52

Nitko u Dinamu nije sretan s onim što vidi od plave momčadi i očekuju se promjene u Maksimiru

Dinamov poraz u Puli samo je nadopunio čašu nezadovoljstva, plavi sad nakon 1:2 s Istrom zaostaju četiri boda za Hajdukom, nemaju igru, gubi se optimizam i jasno je da se zazivaju promjene. U takvoj situaciji prvi je na ciljniku trener, Mario Kovačević noćas nije mogao imati miran san jer o njegovoj sudbini raspravljat će se u satima koji slijede.

Nije lako ni Zvonimiru Bobanu, on je autor današnjeg projekta Dinama njegov izbor bio je Mario Kovačević, a sad sve to ne izgleda dobro i traži nekakve konkretne poteze. Sigurno će se već u ponedjeljak ujutro, ako to već nije bilo na dnevnom redu tijekom noći, raspravljati o tome što napraviti.

Za očekivati je da će Boban popričati s Kovačevićem i stožerom, mogao bi i s igračima ako već nisu dobili 'zasluženi' odmor i vidjeti kako tko razmišlja i što napraviti za bolju plavu sutrašnjicu. U svakom slučaju, najlakše je smijeniti trenera, a i njemu je jasno da netko drugi o njemu odlučujem kad već u pozitivnom smislu nisu odlučivali rezultati. No, uvijek je pitanje tko je taj koji će naslijediti aktualnog trenera.

Ako ga se mijenja, onda je sad trenutak u reprezentativnoj stanci, da novi čovjek ima malo vremena za uvođenje svog reda u svlačionici. No, ako ćemo se igrati traženja Kovačevićevog nasljednika, onda izbor baš i nije velik. Domaćih trenera, a njih zagovara Boban, baš i nema, eto slobodan je Zoran Zekić, od onih koji su inače traženih je Riera iz Celja, ali njega nije Crvena zvezda mogla dovesti jer je odšteta tri milijuna eura, plus velika plaća, netko je spomenuo Edina Terzića, ali je pitanje koliko bi koštao i bi li došao u Dinamu...

Zato, nije lako u Dinamu i neće biti lako ovih dana, jedino je sigurno da ovo sad ne valja i da se nešto treba hitno napraviti, ali pravo rješenje nije lako naći. Možda nakon novog kriznog sastanak, a dosadašnje je demantirao Kovačević, bude jasniji smjer kojim će krenuti ovaj Dinamo. Dosadašnji je svakako skrenuo s kursa.
Ključne riječi
Zvonimir Boban mario kovačević Dinamo

ZO
Zonasumraka4
23:14 09.11.2025.

Treba obuzdati ego i priznati da si debelo fulao kada si izabran amatera za trenera koji vjerojatno misli da vodi Slaven, a ne veliki klub koji je mukom stekao rejting u europi

23
234
23:28 09.11.2025.

Netko bi njega trebao smjeniti a ne on će smjeniti Kovačevića. Lončićii se ispremješali. Ali ulica ga izabrala pa ga i nema tko smjeniti. Nažalost

NO
nogomet90tih
22:59 09.11.2025.

Između Kovačevića i igrača očito ne štima. Momčad je od dobro starta napravila nekoliko koraka unazad. Danas se vidjelo na terenu i nervozne reakcije igrača jedinih prema drugima. Kovačević je svojim neznanjem ubio samopouzdanje igračima i to je jedina istina. Što bi se to moglo promijeniti njegovim ostankom na klupi baš me zanima? Kako Boban misli da će se stvari popraviti? Jednom kad kola krenu nizbrdo a ne da su krenula nego jure, nema nazad. Otkaz što je prije moguće i u ova dva tjedna stanke koliko toliko dati novom treneru da poradi s momčadi.

Kupnja