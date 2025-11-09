Boban zakazao krizni sastanak: Kovačević opasno 'visi', ali tko nakon njega?

Dinamov poraz u Puli samo je nadopunio čašu nezadovoljstva, plavi sad nakon 1:2 s Istrom zaostaju četiri boda za Hajdukom, nemaju igru, gubi se optimizam i jasno je da se zazivaju promjene. U takvoj situaciji prvi je na ciljniku trener, Mario Kovačević noćas nije mogao imati miran san jer o njegovoj sudbini raspravljat će se u satima koji slijede.

Nije lako ni Zvonimiru Bobanu, on je autor današnjeg projekta Dinama njegov izbor bio je Mario Kovačević, a sad sve to ne izgleda dobro i traži nekakve konkretne poteze. Sigurno će se već u ponedjeljak ujutro, ako to već nije bilo na dnevnom redu tijekom noći, raspravljati o tome što napraviti.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za očekivati je da će Boban popričati s Kovačevićem i stožerom, mogao bi i s igračima ako već nisu dobili 'zasluženi' odmor i vidjeti kako tko razmišlja i što napraviti za bolju plavu sutrašnjicu. U svakom slučaju, najlakše je smijeniti trenera, a i njemu je jasno da netko drugi o njemu odlučujem kad već u pozitivnom smislu nisu odlučivali rezultati. No, uvijek je pitanje tko je taj koji će naslijediti aktualnog trenera.

Ako ga se mijenja, onda je sad trenutak u reprezentativnoj stanci, da novi čovjek ima malo vremena za uvođenje svog reda u svlačionici. No, ako ćemo se igrati traženja Kovačevićevog nasljednika, onda izbor baš i nije velik. Domaćih trenera, a njih zagovara Boban, baš i nema, eto slobodan je Zoran Zekić, od onih koji su inače traženih je Riera iz Celja, ali njega nije Crvena zvezda mogla dovesti jer je odšteta tri milijuna eura, plus velika plaća, netko je spomenuo Edina Terzića, ali je pitanje koliko bi koštao i bi li došao u Dinamu...

Zato, nije lako u Dinamu i neće biti lako ovih dana, jedino je sigurno da ovo sad ne valja i da se nešto treba hitno napraviti, ali pravo rješenje nije lako naći. Možda nakon novog kriznog sastanak, a dosadašnje je demantirao Kovačević, bude jasniji smjer kojim će krenuti ovaj Dinamo. Dosadašnji je svakako skrenuo s kursa.