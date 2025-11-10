Naši Portali
Smjena ili ne?

Koliko će Boban imati strpljenja? Kovačević je izgubljen, Jakir i Cannavaro odletjeli su i za manje

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Hrvoje Delač
10.11.2025.
u 07:00

Usporedbe radi, Jakirović je prošle sezone dobio otkaz nakon debakla od moćnog Bayerna, što je zaista bio rezultatski debakl, ali je u HNL-u imao samo jedan poraz

Mario Kovačević dobio je podršku Zvonimira Bobana nakon teškog debakla protiv Celte na Maksimiru (0:3), ali pitanje je kako će čelnik Dinama gledati na novi poraz u domaćem prvenstvu u kojem su plavi poraženi od Istre (1:2).

U momčad je ovog ljeta utrošeno dosta novca, Boban je hrabro odlučio promijeniti gotovo cijelu momčad. najavljivao je da će biti oscilacija, ali ovo nisu oscilacije. Zasigurno nije očekivao da će gubiti od momčadi koja je prije samo nekoliko dana zasluženo izgubila od Kurilovca u Kupu.
I ne može se toliko prigovoriti Bobanu jer kupio je dosta dobrih igrača, pa da nisu dobri, ne bi pobijedili Fenerbahče, ne bi pobijedili u najvećim domaćim derbijima. Ali Mario Kovačević putem se negdje pogubio. Uvijek ćemo ponavljati da je riječ o jednom dobrom i simpatičnom čovjeku, kao i o dobrom treneru koji je to pokazao u Varaždinu i Slaven Belupu. Ali u Dinamu se jednostavno nije snašao.

Luta s odlukama, na konferencijama najavljuje jedno, napravi drugo, a zapravo cijelo vrijeme ponavlja jedne te iste pogreške. Uvjerio se protiv Rijeke da Lisica jednostavno ne može igrati desnog beka, vidio je da to nije dobro odradio ni Theophile protiv Celte, a onda je jedinog pravog beka - Nou Mikića - i treći put ostavio na klupi. I ponovno je Lisica kriv za gol. I nije on kriv nego trener, budimo iskreni. A svojim potezom i tom Lisici, koji u dosadašnjem dijelu sezone i nije bio toliko loš, ubija samopouzdanje. I takvih je odluka, na žalost plavog puka, bilo puno.

Dinamu je ovo već četvrti poraz u HNL-u ove sezone, što je previše. Plavi su izgubili od Gorice, Lokomotive, Vukovara i Istre. U posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima ima četiri poraza, dva remija i dvije neuvjerljive pobjede (Osijek i Rijeka) u kojima su plavi u drugom poluvremenu disali na škrge.

Usporedbe radi, Jakirović je prošle sezone dobio otkaz nakon debakla od moćnog Bayerna, što je zaista bio rezultatski debakl, ali je u HNL-u imao samo jedan poraz, jedan remi i šest pobjeda. Cannavaro je, pak, dobio otkaz nakon tri poraza. U 10 prvenstvenih utakmica upisao je pet pobjeda, dva remija i tri poraza.

