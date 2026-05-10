Union Berlin pobijedio

Juranović okrunio sjajan dan Hrvata, upisao se u strijelce nakon Matanovića i Vuškovića

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin
Tom Weller/DPA
VL
Autor
Hina
10.05.2026.
u 22:21

U posljednjem susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin je na gostovanju pobijedio Mainz sa 3-1, a posljednji gol za goste zabio je hrvatski nogometaš Josip Juranović.

Sjajna je nedjelja iza hrvatskih nogometaša u Bundesligi. Nakon Igora Matanovića i Luke Vuškovića, među strijelce se upisao i Josip Juranović.

U posljednjem susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin je na gostovanju pobijedio Mainz sa 3-1, a posljednji gol za goste zabio je hrvatski nogometaš Josip Juranović.

Berlinski sastav je poveo u 38. minuti golom Andreja Ilića, izjednačio je Sheraldo Becker u 48. minuti, a u 88. minuti je Oliver Burke pogodio za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Juranović u prvoj minuti nadoknade, deset minuta nakon što je ušao u igru.

Bila je to prva pobjeda za Union pod vodstvom Marie-Louise Etu i to iz četvrtog pokušaja nakon dva poraza i jednog remija. Eta je prva trenerica u povijesti Bundeslige, koja je večeras proslavila svoju prvu pobjedu u njemačkoj najvišoj ligi.

U ranije odigranom susretu HSV u Hamburgu pobijedio Freiburg sa 3-2 uz dva gola Igora Matanovića i jednim Luke Vuškovića.
