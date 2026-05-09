Donna Vekić u finalu turnira u Istanbulu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u Finale WTA 125 turnira u Istanbulu nakon što je u polufinalu nadigrala Španjolku Guiomar Maristany sa 6-4, 6-3.

Za Vekić je ovo drugi ulazak u finale na WTA 125 turnirima ove godine, u siječnju je u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Camile Osorio, a suparnica u nedjelju bit će joj bolja iz ogleda Francuskinje Alice Tubello i Uzbekistanke Marije Timofejeve.