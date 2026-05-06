Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 228
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE IŠLO

Hrvatski stolnotenisači poraženi u osmini finala Svjetskog prvenstva

Hrvatski stolnoteniski savez
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
06.05.2026.
u 20:52

Favorizirana Švedska nije dozvolila nikakvo iznenađenje, slavila je sa 3-0

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija ostala je bez plasmana u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Londonu, nakon što je u dvoboju osmine finala izgubila od Švedske sa 0-3. Favorizirana Švedska nije dozvolila nikakvo iznenađenje, slavila je sa 3-0.

U prvom meču Anton Kallberg je pobijedio Tomislava Pucara sa 3-1 (12-10, 8-11, 11-3, 11-8). U drugom susretu je Truls Moregard porazio Andreja Gaćinu sa 3-2 (11-6, 10-12, 11-9, 6-11, 11-5), da bi Elias Ranefur sa 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) porazio Filipa Zeljka.

Podsjetimo, hrvatske stolnotenisačice oprostile su se od Svjetskog prvenstva još u utorak, nakon što su u 16-ini finala izgubile od Japana sa 0-3. Japanke su na posljednjih pet svjetskih prvenstava osvajale srebrne medalje, a hrvatski izbornik je odlučio u ovom meču priliku dati mlađim igračicama poput Dore Ćosić i Andreje Pavlović kako bi stekle potrebno iskustvo na velikoj sceni.

Sve su tri japanske igračice pobijedile hrvatske predstavnice bez izgubljenog seta. Prvo je Honoka Hashimoto s 11-7, 11-4, 11-9 bila bolja od Hane Arapović. Potom je Miwa Harimoto svladala Doru Ćosić s 11-6, 11-2, 11-6, dok je za kraj Rin Mende bila bolja od Andree Pavlović s 11-1, 11-2, 11-9.
Ključne riječi
Hrvatska stolnoteniska reprezentacija Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!