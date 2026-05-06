Hrvatski stolnotenisači poraženi u osmini finala Svjetskog prvenstva

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija ostala je bez plasmana u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Londonu, nakon što je u dvoboju osmine finala izgubila od Švedske sa 0-3. Favorizirana Švedska nije dozvolila nikakvo iznenađenje, slavila je sa 3-0.

U prvom meču Anton Kallberg je pobijedio Tomislava Pucara sa 3-1 (12-10, 8-11, 11-3, 11-8). U drugom susretu je Truls Moregard porazio Andreja Gaćinu sa 3-2 (11-6, 10-12, 11-9, 6-11, 11-5), da bi Elias Ranefur sa 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) porazio Filipa Zeljka.

Podsjetimo, hrvatske stolnotenisačice oprostile su se od Svjetskog prvenstva još u utorak, nakon što su u 16-ini finala izgubile od Japana sa 0-3. Japanke su na posljednjih pet svjetskih prvenstava osvajale srebrne medalje, a hrvatski izbornik je odlučio u ovom meču priliku dati mlađim igračicama poput Dore Ćosić i Andreje Pavlović kako bi stekle potrebno iskustvo na velikoj sceni.

Sve su tri japanske igračice pobijedile hrvatske predstavnice bez izgubljenog seta. Prvo je Honoka Hashimoto s 11-7, 11-4, 11-9 bila bolja od Hane Arapović. Potom je Miwa Harimoto svladala Doru Ćosić s 11-6, 11-2, 11-6, dok je za kraj Rin Mende bila bolja od Andree Pavlović s 11-1, 11-2, 11-9.