Khabibov trener uoči Conora: Mislim da on nikada neće izgubiti!

Glavni trener AKA tima Javier Mendez uvjeren je da nećemo dočekati dan u kojem će se dogoditi prvi poraz Khabiba Nurmagomedova (26-0), piše Fight Site.

Zašto?

“Jer je psihički presnažna osoba”, reći će samouvjereno Mendez u Eurobash podcastu MMA Fightinga.

“Ja zaista mislim da on neće nikada izgubiti. Khabib će uvijek pronaći sve što mu je potrebno da ostvari pobjedu. Bez obzira učini li to na moj ili na svoj način. Jednostavno će pronaći put do pobjede, to je ono što on čini.”

>>Pogledajte najavu meča Khabib - Conor

[video: 26505 / ]

Upravo je to jedan od razloga zašto na njega neće utjecati mentalne igrice Conora McGregora, mišljenje je Mendeza, koji dodaje da se uopće ne zabrinjava da bi ga mogle povesti emocije zbog Conorovog napada na autobus koji je u konačnici i poslužio kao velika promocija njihovog nadolazećeg susreta u glavnoj borbi UFC 229 priredbe.

“A vjerujte mi, McGregor će ga pokušati izbaciti iz takta jer je majstor u toj igri, no u Khabibu će pronaći ravnopravnog sparing partnera, kako onog na psihičkoj tako i onog na mentalnoj razini”, zaključuje glavni trener i vlasnik slavne kalifornijske dvorane.

Je li u pravu? Saznat ćemo 6. listopada…