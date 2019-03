Kći Georgea Foremana počinila samoubojstvo

Kći slavnog boksača Georgea Foremana, Freeda Foreman (42) pronađena je mrtva u subotu u svom domu u blizini Houstona.

Glasnogovornik Harris Countyja objavio je da je počinila samoubojstvo, a TMZ je došao do informacije da si je Freeda oduzela život vješanjem, prenosi Croring.

"Prva nedjelja u 42 godine bez moje Freede. Sada je sa svojim stvoriteljem. Želio sam biti s njom još samo jedan dan, samo još jednu godinu, još jedno desetljeće", napisao je Foreman na Twitteru.

Daddy I want to Box,”Get an Education first” I said, well she Brought The bacon home ( degree) 2 Kids 3 Grands (Husband) First Sunday in 42 years without my Freeda. She’s With her maker now.10 kids forever. Just 1 more day I wanted okay 1 more year aw I more decade pic.twitter.com/q6mMSBxWqE