Kauboji otkrili što ih je razočaralo u Egiptu: To je blagi užas, pisali smo organizatoru i IFH-u

Prva dobra vijest koja je jučer ujutro dočekala naše rukometaše u Aleksandriji bila je da su svi negativni na koronavirus, no domah je došla i loša vijest.

– Internet u resortu je blagi užas. Možemo slati samo poruke, a razgovore zaboraviti. Veza puca nakon samo nekoliko sekundi. Pokušali smo sve kako bi internet bio bolji, pisali smo organizatoru, IHF-u, ali bezuspješno – kaže Hrvoje Horvat, pomoćni trener reprezentacije.

Možemo i do plaže

Možda je problem u preopterećenju jer je u resortu osam reprezentacija?

>> Pogledajte gdje borave rukometaši

– Mislim da to nije razlog, u resortu je popunjeno samo tri posto od ukupnog kapaciteta.

Je li barem smještaj dobar?

– Odličan je. Smješteni smo u apartmanima ispred kojih se možemo šetati. One reprezentacije koje su u hotelu mogu se kretati samo po svom katu. Na svakom katu je po jedna reprezentacija i čuvari, tako da nitko nikamo ne može. Naša je prednost što se vani možemo razgibavati, a klima je više nego ugodna – ističe Horvat.

Jedino nije dobro što vam je dvorana daleko.

– Da, oko 80 kilometara. Trebat će nam sat vremena u jednom smjeru do dvorane i sat nazad. To baš i nije najsjajnije rješenje. No, čini se da bi u Kairu moglo biti i puno gore što se tiče organizacije i smještaja – zaključio je Horvat.

Marina Šipića, kružnog napadača reprezentacije, oduševilo je što neće morati biti isključivo u sobi.

– Resort je ogroman i možemo njime normalno šetati. Smješteni smo u kućicama, a cijeli resort podsjeća na kakav gradić. Imali smo sreće, za razliku od Japanaca, Slovenaca, Rusa, Angolaca i Bjelorusa koji su smješteni u glavnoj zgradi hotela i ne mogu nikamo izvan svoga kata. A mi možemo čak i do privatne plaže – napominje Šipić.

Slično razmišlja i Marin Šego, vratar reprezentacije.

– Dojmovi su dobri, smještaj je dobar, temperatura je u redu, nije previše toplo. Nakon dolaska bili smo dvaput na testiranju na koronavirus. Bili smo u sobama dok nisu došli rezultati. I hvala Bogu, svi smo na testu bili negativni. Jučer ujutro imali smo doručak, šetnju i istezanje, a popodne trening u dvorani u kojoj ćemo igrati susrete prvog kruga. Možemo prošetati resortom na svježem zraku. Gledali smo već snimke igre japanske reprezentacije. Japanci su brzi i vrlo neugodni. Moramo se osloniti na našu igru i mislim da ne bismo trebali imati velikih problema – rekao je Šego koji će zbog lagane ozljede vjerojatno propustiti prvu utakmicu.

Otkazali i Amerikanci

– Najbitnije je da su svi rezultati testiranja negativni, to je ono čemu smo se nadali i zašto smo zadovoljni, to je taj prvi korak. Izolirani smo tu u kućicama i međusobno se družimo. Dva dana prije utakmice provest ćemo analizirajući igre Japana i razgovarajući međusobno kako bismo maksimalno koncentrirani dočekali otvaranje Svjetskog prvenstva. Svi smo dovoljno iskusni i usredotočeni, znamo da je turnir dug. Sigurno će biti i malo pozitivne nervoze, ali vjerujem da ćemo uspješno proći tu prvu stubu i pobijediti Japan. Zbog nedaća koje su pogodile našu zemlju, u mislima smo i s našim ljudima u Hrvatskoj, i nadam se da im možemo dobrim igrama i rezultatima pomoći da barem na dva-tri sata zaborave na velike probleme i teškoće koji su ih pogodili – istaknuo je Ivan Čupić.

Nakon što je od nastupa na SP-u odustala Češka, isto je učinila i reprezentacija SAD-a. Umjesto Češke igrat će Makedonija, a umjesto SAD-a Švicarska. Odustanu li i Zelenortski Otoci, zamijenit će ih Nizozemska.