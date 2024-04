Karoglan doživio novi potop pa čestitao Dinamu: Izdominirali su nas i iznenadili s jednom stvari

U finalu 33. izdanja hrvatskog nogometnog Kupa igrat će Dinamo i Rijeka. Ove godine finale se igra na dvije utakmice, prva je 15. svibnja u Zagrebu, a uzvrat je na Dan državnosti, 30. svibnja na Rujevici. Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk sa 1-0 golom Sandra Kulenovića u 15. minuti, dok je Rijeka u prvom polufinalnom ogledu na stadionu u Kranjčevićevoj ulici identičnim rezultatom porazila Lokomotivu golom Ivana Smolčića u 70. minuti.

Za Dinamo će to biti 24. finale, a do sada je slavio rekordnih 16. puta. S druge strane Rijeka je izborila svoje deveto finale Kupa, a u dosadašnjih osam finala šest puta je slavila. Nakon što je Dinamo u subotu u ligaškom ogledu slavio sa 1-0, četiri dana kasnije dva najveća hrvatska kluba su ponovo na Poljudu odmjerili snage. Ovoga puta u polufinalu Kupa, a ishod je bio identičan. Bio je to čak šesti međusobni derbi Hajduka i Dinama ove sezone.

- Puno bolji Dinamo nego prije nekoliko dana i apsolutno zaslužena pobjeda. Ta prva utakmica im je dala jednu dodatnu inerciju. Mi smo u prvom dijelu bili totalno izvan utakmice, u drugom smo se malo posložili, ali nedovoljno da bi zaslužili prolaz - rekao je Karoglan pa nastavio:

- Dinamo nas je malo iznenadio s formacijom, izdominirali su nas. U drugom dijelu je bilo bolje, ali može se tu previše toga reći, zaslužena pobjeda Dinama. Perišić? Izrazio je veliku želju i puno risikirao s tim, zadnji put sam htio biti pažljiv, ali on je imao veliku želju zaigrati u ovom suseretu. Želim mu sve najbolje u nastavku prvenstva.