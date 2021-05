Karla Prodan nadomak medalje: Natjecanje Hrvati neće dugo pamtiti...

Na posljednjem natjecanju Svjetskog kupa u judu uoči Svjetskog prvenstva, koje se održava u Kazanu, nastupilo je pet hrvatskih predstavnika, a najbolji rezultat ostvarila je Karla Prodan u kategoriji do 78 kilograma koja je došla do borbe za brončanu medalju.

Splićanka je izgubila u polufinalu, a zatim i u borbi za broncu od njemačkih judašica. Prodan je tako na dobar način najavila Svjetsko prvenstvu u Budimpešta koje će se održati od 6. do 13. lipnja, posljednji turnir u olimpijskim kvalifikacijama.

Počelo je teško i zahtijevno za Prodan, koja je na početku za protivnicu imala Belgijanku Berger. Kada je Prodan bacila Belgijanku u drugoj minuti borbe, činilo se da je gotovo i da ipponom hrvatska judašica prolazi dalje. Međutim, suci su procijenili da je bio wazari, Berger se vratila wazarijem na ulasku u posljednju minutu i odvela borbu u "golden score".

Tamo je Prodan iskoristila priliku u četvrtoj minuti i ipponom prošla dalje. Protiv Ruskinje Babinceve Karlu kao da je naljutila kazna zbog izbjegavanja borbe, 20 sekundi nakon čega je bacila Ruskinju na ippon i prošla u polufinale. Tamo je Njemica Wagner nametnula svoj ritam, kroz prve četiri minute natjerala Prodan na dvije kazne, a kada je u "golden scoreu" naša judašica ušla u dvije dobre situacije činilo se kao da momentum okreće.

Međutim, Wagner je iskoristila priliku i ipponom prošla u finalu, a Prodan poslala u borbu za broncu. Još jedna Njemica, Luise Malzahn, 12. na svijetu, stajala je kao završna prepreka na putu do postolja. Petak nije bio dan za borbu s Njemicama te je osam godina starija judašica wazarijem u posljednjoj minuti došla do bronce, a Karla završila nastup u Kazanu na petom mjestu.

U Rusiji su još nastupili Barbara Matić (do 70 kg), Dominik Družeta (do 81 kg), Ivana Maranić (preko 78 kg) te Zlatko Kumrić (do 100 kg). Svi su upisali poraze u prvim nastupima, a najveće iznenađenje, barem na papiru je bio poraz Matić od Nizozemke Jager. Međutim, Nizozemka je došla sve do borbe za broncu i tamo namučila Japanku Arai, a najbolja hrvatska judašica se vraća nakon preboljenog COVID-19 i treba joj još vremena za povratak u punu formu.