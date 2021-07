Karla Klarić: U hotelu nas svi paze i maze, a mi jedva čekamo prvi susret

Sve je bliži početak Europskog prvenstva odbojkašica. Jedna od skupina igrat će se u Zadru od 18. do 28. kolovoza, a hrvatska reprezentacija nakon osvajanja drugog mjesta na završnom turniru Zlatne lige, ponovno je na pripremama u Zadru.

Izbornik Daniele Santarelli na dispoziciji sada ima 15 igračica, jer im se priključila i Karla Klarić, 189 cm visoka primačica-pucačica koja je prošlu sezonu igrala u Mađarskoj, u ekipi Fatum-Nyíregyháza s kojom je osvojila prvenstvo i kup. Naime, Karla je prvi dio priprema preskočila u dogovoru s izbornikom.

Prvenstvo bez borbe

– Bila je to uspješna sezona, u kojoj smo osvojile kup i prvenstvo, no ostaje žal baš zbog tog finala domaćeg prvenstva koje smo na kraju osvojile bez borbe, jer je ekipa Békéscabe zbog koronavirusa bila izvan stroja. No mislim da bismo ih u svakom slučaju dobile, bile smo bolje, pogotovo na kraju sezone. S njima smo imale skor 2-1, s time da su nas one pobijedile na samom početku sezone – rekla je Karla.

Dok se nije priključila reprezentaciji, ova iskusna 26-godišnjakinja redovito je trenirala pod paskom osobnog trenera tako da je u Zadar stigla u dobroj formi.

– U posljednja dva mjeseca stigla sam se odmoriti, ali nisam zapustila ni treninge, posebice tjelesne pripreme, tako da sam u dobroj fizičkoj kondiciji. Cijelo sam to vrijeme dok su djevojke igrale u Zlatnoj ligi bila u kontaktu s izbornikom i ljudima iz Saveza glede plana i programa rada – istaknula je.

Odlazi iz Mađarske

Pripreme u Zadru ni Karli ni ostalim suigračicama ne padaju teško.

– Tu nam je zaista odlično, imamo sve što nam je potrebno, od dvorane koja nam je cijelo vrijeme na raspolaganju, do teretane, a u hotelu nas svi paze i maze, tetoše, tako da doista nemamo nikakvih primjedbi. Jedva čekamo da počne Europsko prvenstvo pa da pred ovdašnjom publikom, a nadamo se da će to biti moguće s obzirom na COVID-19, pokažemo sve što znamo i da se plasiramo u drugi krug – reći će Karla Klarić, koja će od jeseni ponovno zaigrati u nekom drugom klubu, jedanaestom po redu, jer ne ostaje u ekipi Fatum-Nyíregyháze.

Karijeru je počela u zagrebačkoj Mladosti,a onda je sa 17 godina potpisala za Volero iz Züricha, u to vrijeme jedan do najjačih europskih klubova. Tamo se zadržala tri sezone, a onda je krenula u obilazak Europe. U posljednjih sedam godina igrala je u Rumunjskoj (Bukurešt, Targu Mures), Francuskoj (Mulhouse), Lihtenštajnu (Galina), Švicarskoj (Kanti), Grčkoj (Olympiacos) i Mađarskoj (Békéscsaba i Fatum).

– Što se tiče EP-a, naravno da nam je cilj osvojiti jedno od prva dva mjesta kako bismo dobile lakšeg suparnika u osmini finala – rekla je Karla.