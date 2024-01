Kapetan engleskog premierligaša posjetio suigrače mjesec dana nakon srčanog udara

Kapetan engleskog premierligaša Luton Towna Tom Lockyer (29) posjetio je svoje suigrače na klupskom treningu mjesec dana nakon što je doživio srčani udar tijekom utakmice Premier lige protiv Bournemoutha.

Lockyer se sredinom prosinca srušio u 59. minuti utakmice u Bournemouthu nakon što je doživio srčani udar. Liječnici oba kluba su odmah pritrčali u pomoć, a nakon liječničke intervencije došao je svijesti. Hitno je prevezen u bolnicu gdje mu je ugrađen ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator).

"Stvarno sam uživao vidjeti sve momke. Nisam ih vidio od onoga što se dogodilo, tako da je stvarno lijepo vidjeti ih sve," kazao je 29-godišnji branič.

"Biti aktivan cijeli život, ne samo u nogometu, nego općenito u svemu ostalom, a onda ti kažu da ne možeš baš ništa učiniti, bilo je prilično teško," dodao je.

Susret sa suigračima i menadžerom Lutona Robom Edwardsom bio je prepun emocija.

"Uspio sam se nekako držati, ali bilo je emotivno. Bilo je to jako teško vrijeme za njegovu obitelj prije svega, ali za nas je bilo sjajno vidjeti ga," kazao je Edwards.

"On je tako impresivna i fokusirana osoba. Postoji proces rehabilitacije, ali on ide polako, ima dijete na putu i to mu je glavni fokus," dodao je.

Luton Town se trenutačno nalazi u zoni ispadanja na 18. mjestu Premier lige sa 16 bodova. Zadnje dvije pozicije drže Burnley sa 12 i Sheffield United sa 10 bodova.