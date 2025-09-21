Kaos u velikanu i protivniku Dinama: Dužni su pola milijarde eura, umalo ekskalirala tučnjava

Zagrebački Dinamo će nakon velike pobjede u derbiju protiv Hajduka, u srijedu otvoriti sezonu u Europskoj ligi protiv turskog Fenerbahcea. Velikan iz Istanbula će gostovati u Maksimiru, a u zadnje vrijeme prolaze kroz vrlo turbulentno razdoblje, dok su se nedavno razišli s Joseom Mourinhom.
Slavni klub iz Turske će u nedjelju će birati novog ili starog predsjednika. Ali Koc, koji je u lipnju 2018. postao 33. predsjednik Fenerbahčea, ponovno ide po još jedan mandat. Njegov izazivač je Sadettin Saran, a pravo glasa ima čak 49.268 članova, tako da se očekuje uzbudljiva utrka.
Subotnji kongres u Feneru poslužio je kao uvertira, ali i pokazao koliko su tenzije velike. Kandidati su izravno odmjerili snage, sve je bilo i na rubu fizičkog sukoba, odnosno tučnjave. Objavljen je i aktualni financijski izvještaj, dug Fenerbahçea iznosi 21,5 milijardi turskih lira, što iznosi oko 488 milijuna eura, zaključno s 31. svibnja.
Kritičari Ali Koca tvrde da je stvarni iznos već premašio 600 milijuna eura, no aktualni predsjednik ne pokazuje pretjeranu zabrinutost, iako bi po svim parametrima trebao.