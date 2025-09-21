Naši Portali
KOLAPS U TURSKOJ

Kaos u velikanu i protivniku Dinama: Dužni su pola milijarde eura, umalo ekskalirala tučnjava

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Benfica v Fenerbahce
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.09.2025.
u 19:38

Subotnji kongres u Feneru poslužio je kao uvertira, ali i pokazao koliko su tenzije velike. Kandidati su izravno odmjerili snage, sve je bilo i na rubu fizičkog sukoba, odnosno tučnjave.

Zagrebački Dinamo će nakon velike pobjede u derbiju protiv Hajduka, u srijedu otvoriti sezonu u Europskoj ligi protiv turskog Fenerbahcea. Velikan iz Istanbula će gostovati u Maksimiru, a u zadnje vrijeme prolaze kroz vrlo turbulentno razdoblje, dok su se nedavno razišli s Joseom Mourinhom. 

Slavni klub iz Turske će u nedjelju će birati novog ili starog predsjednika. Ali Koc, koji je u lipnju 2018. postao 33. predsjednik Fenerbahčea, ponovno ide po još jedan mandat. Njegov izazivač je Sadettin Saran, a pravo glasa ima čak 49.268 članova, tako da se očekuje uzbudljiva utrka. 

Subotnji kongres u Feneru poslužio je kao uvertira, ali i pokazao koliko su tenzije velike. Kandidati su izravno odmjerili snage, sve je bilo i na rubu fizičkog sukoba, odnosno tučnjave. Objavljen je i aktualni financijski izvještaj, dug Fenerbahçea iznosi 21,5 milijardi turskih lira, što iznosi oko 488 milijuna eura, zaključno s 31. svibnja.

Kritičari Ali Koca tvrde da je stvarni iznos već premašio 600 milijuna eura, no aktualni predsjednik ne pokazuje pretjeranu zabrinutost, iako bi po svim parametrima trebao. 

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku

