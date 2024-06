Kaneko odlazi iz Dinama? Na Maksimiru su ga htjeli zadržati, evo gdje je ispao problem

Prema navođenju talijanskog stručnjaka za transfere Lorenza Leporea Takuro Kaneko napustit će Dinamo ovo ljeto.

Iako su i Japanac i Dinamo zadovoljni jedni drugim i žele nastaviti suradnju, Kanekov matični klub Hokkaido Consadole Sapporo, iz kojeg je prošlo ljeto stigao u Dinamo, nije prihvatio Dinamove ponude.

Dinamo je dugo pokušavao sniziti otkupnu klauzulu Japanca, no njegov klub ostao je čvrsto pri svom stavu. Kaneko je za Dinamo ove sezone odigrao 41 utakmicu, te je pritom zabio pet pogotka i asistirao još šest. Najviše će se pamtiti njegovi nastupi krajem prve polusezone u kojoj je Dinamu svojim asistencijama omogućio ostanak blizu rivala za titulu, kao i pogodak Real Betisu.

Kaneko je izrazio želju za ostankom u Europi, zbog toga je uostalom i došao u Dinamo, a gdje će nastaviti karijeru to tek treba vidjeti.

Exclusive: #Kaneko and #DinamoZagreb won't continue together.

Both parties were keen to continue together but the Japanese side refused the bids of Dinamo that were asking for a lower fee.



Kaneko pushed a lot to stay but it wasn't possible.



He wants to continue in Europe. pic.twitter.com/uqW7j5JiNs