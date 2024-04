Dva sjajna talenta bore se za ostanak u Dinamu. Ostalo im je još malo prilika da se dokažu

Bliži se kraj nogometne sezone: iako će borba još biti velika, nekima i duga, drugima je ostalo još samo malo prilike za dokazivanje. Barem kad je o igračkom kadru riječ i to onom u Dinamu . Naime, plavi imaju tri igrača na posudbi (tu ne računamo Kačavendu, koji ima drukčiji status od ostalih), to su Gabriel Vidović, Takuro Kaneko i Takuya Ogiwara. Taj posljednji, Ogiwara, još i ima vremena za dokazivanje, on je posuđen od Urawe, ali posudba mu taje do siječnja sljedeće godine.

Ogiwara stalno ozlijeđen

Ogiwara se dosad nije posebno dokazao jer je bio više ozlijeđen nego što je igrao; otkako je zimus stigao, upisao je samo pet nastupa, taj lijevi bek odigrao je samo 200 minuta, premalo za bilo kakvu ozbiljnu ocjenu. U Maksimiru se mogu samo nadati da će iskoristiti priliku kada je dobije i da, prije svega, njegov boravak u Maksimiru neće protjecati kod liječnika i fizioterapeuta. No, on se još ima vremena pokazati.

U puno su ozbiljnijoj situaciji Gabriel Vidović i Takuro Kaneko. Oni su u jednom periodu igrali fantastično, ali onda bi pali, pokoji put bi se dignuli, ali zasad nisu uvjerili čelnike plavih da bi ih na ljeto trebalo otkupiti. To prije jer za njih treba dati velik novac. Pogotovu za Gabriela Vidovića, koji je u Dinamo došao na posudbu iz Bayerna. Plavi ga imaju pravo otkupiti, ali za 3,5 milijuna eura. Nisu u Maksimiru nezadovoljni Vidovićem, koliko znamo željeli bi da ostane, ali ipak ne bi platili 3,5 milijuna eura.

Prema onome što znamo, i Vidović bi rado ostao u Dinamu pa će se razgovarati s njim o novoj posudbi, a onda bi trebalo vidjeti i kako razmišljaju u Bayernu. Bavarski je div izgubio utrku u prvenstvu i upitno je kako će slagati momčad za novu sezonu. No, nije nemoguće da se na kraju dogovori nova posudba Vidovića u Dinamu ili možda niža otkupna cijena. Vidović je krenuo odlično, no imao je oscilacija, utakmica u kojima nije izgledao dobro. No, skupio je ove sezone 31 utakmicu, postigao sedam pogodaka i dodao im tri asistencije. On je u svakom slučaju "živ" u razmišljanjima Dinama o ostanku.

Takuro Kaneko trebao je određeno vrijeme za prilagodbu na novu sredinu, način života, na način igre plavih, a onda je krenuo s odličnim igrama. Da je tako nastavio, plavi ne bi razmišljali o njegovu otkupu od Hokkaida. Kaneko je odigrao 33 utakmice, postigao četiri pogotka uz šest asistencija, no njegove igre u posljednje vrijeme nisu na razini na kojoj je rušio Betis.

Novo klupsko vodstvo već sad mora razmišljati o kadru za novu sezonu, predsjednik Velimir Zajec i sportski direktor Marko Marić i trener Sergej Jakirović već važu tržište. Plavima će se u potpunosti vratiti Marko Rog, Luka Stojković i Lukas Kačavenda te još pojačati konkurenciju Vidoviću u vezi ili na krilu. Odlazi Josip Drmić, ugovor istječe Tiboru Hakiloviću.

Dinamo treba odigrati još osam utakmica, a prva je već danas od 19 sati u Velikoj Gorici. U tim utakmicama igrači koji nisu sigurni za sljedeću sezonu imat će priliku uvjeriti plavu struku da ih treba ostaviti u Maksimiru. Jakirović, doduše, nema previše prostora za kalkulacije i isprobavanja jer treba ganjati vodeću Rijeku.

Pierre-Gabriel se oporavlja

– Iskoristili smo ovaj tjedan da se dobro regeneriramo, odradili smo dva taktička treninga, kojima sam bio jako zadovoljan kako bismo na terenu bili još bolji. Analizirali smo Goricu, koja nam je ove sezone uzela pet bodova pa smo prilično oprezni, ali svjesni smo svoje snage, mogućnosti i forme koja je dobra i samo tako treba nastaviti da bismo lovili Rijeku – kazao je trener Dinama Sergej Jakirović, koji pobjedama plavih želi staviti pritisak na Rijeku, koja do kraja svoje utakmice igra poslije Dinama.

Goricu vodi Rajko Vidović, Jakirovićev kum.

– Rajko se bori za sebe i svoju momčad i sve će napraviti da nama oteža posao. Boli me onaj posljednji poraz, imali smo 24 udarca, imali 1:0 i u zadnjim minutama smo izgubili. Rajko je dobio nešto svoje, ono što ga je krasilo, prije svega pošten rad i pristup – veli Jakirović, koji ima široki kadar, upitan je Živković, a dobra je vijest da ozljeda Pierre-Gabriela nije tako strašna i uskoro bi mogao početi s treninzima.

