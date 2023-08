Kanada uvjerljiva protiv Francuske: U trećoj četvrtini proradio šut kanadskih zvijezda

U derbiju prvoga dana Svjetskog prvenstva za košarkaše Kanada je u Jakarti u susretu skupine H uvjerljivo nadigrala Francusku sa 95-65 (14-18, 29-22, 25-8, 27-17). Nakon izjednačenog prvog dijela tijekom kojeg su se momčadi izmjenjivale u vodstvu, u nastavku je igrala samo Kanada. Proradio je šut kanadskih zvijezda koji su treću četvrtinu otvorile serijom 22-4 za bijeg na 65-44 i rješenje pitanja pobjednika.

Shai Gilgeous-Alexander odigrao je sjajnu utakmicu sa 27 koševa, 13 skokova i 6 asistencija, Kelly Olynyk je za pobjednike dodao 18, dok je Evan Fournier sa 21 ubačajem bio najefikasniji kod Francuske.

Ranije u petak u ovoj skupini Latvija je pobijedila Libanon sa 109-70 (27-17, 28-13, 27-17, 28-22). Najbolji pojedinac pobjedničke momčadi bio je Dairis Bertrans sa 20 poena, dok je Libanonce predvodio Sergio El Darwich sa 19 ubačaja.

Domaćini ovog natjecanja Filipini i Japan krenuli su porazima, od Filipina je u susretu 1. kola skupine A u Manili bolja bila Dominikanska Republika sa 87-81 (22-18, 20-24, 24-22, 21-17), dok je u susretu skupine E u Okinawi Njemačka rutinski svladala Japan sa 81-63 (23-11, 30-20, 16-16, 12-16).

Filipinci su bili u igri sve do sredine četvrte četvrtine kada je njihova naturalizirana zvijezda iz NBA lige napravila peti prekršaj i to u napadu kod rezultata 79-76 za Dominikance. Bez Clarksona u završnici dvoboja Filipinci nisu mogli do slavlja. Dominikansku Republiku predvodio je Karl-Anthony Towns sa 26 ubačaja i 10 skokova, dok je Clarkson stao na 28 pogodaka za Filipine.

Moritz Wagner je bio najbolji u sastavu Njemačke sa 25 ubačaja, dok je Yuta Watanabe zabio 20 koševa za Japan.

Ranije u petak je Australija u skupini E svladala Finsku sa 98-72 (17-21, 28-19, 25-14, 28-18), Patty Mills zabio je za pobjedu Australije 25 koševa uz osam skokova, dok je kod Finaca najbolji bio Lauri Markanen sa 19 poena, dok je u skupini A Italija teže no što to konačni rezultat pokazuje pobijedila je Angolu sa 81-67 (23-17, 20-23, 18-17, 20-10), Italiju su predvodili Simone Fontecchio sa 19 i Stefano Tonut sa 18 pogodaka, dok je Childe Dundao ubacio 19 za Angolu.

Uvjerljivu pobjedu na otvaranju u skupini D u Manili ostvarila je i Litva koja je sa 93-67 (26-12, 20-22, 24-19, 23-14) nadigrala Egipat. Margiris Normantas ubacio je 18 poena za Litvu, a Assem Marei 14 za Egipat. Ranije je u toj skupini Crna Gora pobijedila Meksiko sa 91-71 (19-19, 29-20, 20-19, 23-13). Najbolji strijelac Crne Gore bio je Nikola Vučević sa 27 koševa i deset skokova, dok je u redovima Meksika najbolji bio Pablo Cruz sa 16 ubačaja.

