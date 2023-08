Ovo u Istanbulu bila je Hrvatska za koju vrijedi platiti ulaznicu

Kad je Josip Sesar preuzeo reprezentaciju, ona nije vrijedila puno, zapravo nikad manje. No, nakon radnog ljeta Hrvatska vrijedi vidljivo više. Ne onoliko koliko bismo svi voljeli – posebice oni koji prizivaju "povratak tamo gdje smo nekad bili" – ali ipak vrijedi više. A za to su zaslužni svi oni koji su se Sesaru odazvali, a ponajprije dva NBA-jevca, Dario Šarić i Ivica Zubac, te dva euroligaša, Mario Hezonja i Jaleen Smith, ali i svi oni koji su, a to su osmorica momaka, žrtvovali cijelo ljeto za nacionalnu vrstu.

Nakon "sedam gladnih godina"

A razborito je primijetio dugogodišnji fizioterapeut reprezentacije Nikica Šižgorić da su ti dečki nesebično podmetnuli leđa, pri čemu neki nisu imali ni klub pa su na taj način i riskirali. Naznačio je to i Dario Šarić, kojem je kapetanska uloga jako dobro legla, također odajući priznanje suigračima koji su činili temelj momčadi koja će osvojiti prvo mjesto na pretkvalifikacijskom turniru u Istanbulu. A od 5. srpnja pa sve do 21. kolovoza u dresu s državnim grbom bili su Filipović, Kapusta, Badžim, Perković, braća Drežnjak, Prkačin i Ljubičić. Primjerice, centar Krešimir Ljubičić odustao je od već uplaćenog ljetovanja u Grčkoj da bi se odazvao izborniku Josipu Sesaru, kojem je, nakon nekih odustajanja, bio "last minute call". I premda mu on nije jamčio mjesto u onih 12 koji će zaigrati u Turskoj, ljevoruki centar Splita na koncu je ostao do kraja ovoljetnog programa.

A Krešo se odlično uklopio u momčad kojom je vrsno dirigirao Josip Sesar. Uostalom, bilo je to prvi put nakon "sedam gladnih godina" da je naša muška reprezentacija pobijedila u nekoj eliminacijskoj utakmici. Te olimpijske 2016. naši su na turniru u Torinu pobijedili Grčku u polufinalu i Italiju u finalu, nakon čega su izgubili u četvrtfinalu Olimpijskih igara od Srbije (2016.) te u osmini dva Eurobasketa, od Rusije (2017.) i Finske (2022.).

Ovaj su put u eliminacijskim utakmicama pobijeđene reprezentacije pojačano motivirane, ratom razorene, Ukrajine i domaćina Turske. A za taj mali pothvat koji puno raduje izbornik je pohvalio i svoje najbliže suradnike – Ivana Tomasa, Barišu Krasića i Ivana Perinčića – kazavši da su to pravi rudari koji su pregledali bezbroj utakmica i pripremali sjajne materijale za taktičku priprema svakog nastupa. Baš kao što je tjelesnu pripremu za svaki trening odlično radio zadarski kondicijski stručnjak Mario Mandir.

Pohvalio je Sesar i obojicu fizioterapeuta, Nikicu Šižgorića i Pericu Buljubašića, te, sad već legendarnog, doktora Mirana Martinca, koji s izbornikom prije svake utakmice ima poseban ritual koji se zove "sretni Buda". Hvaleći sve one koji su mu omogućili savršen ovoljetni skor od 12 pobjeda u isto toliko utakmica, Sesar nije zaboravio pohvaliti i vodstvo Hrvatskog košarkaškog saveza, a u svim utakmicama uz njega su bili predsjednik Nikola Rukavina, dopredsjednik Robert Jurković i glavni tajnik Josip Vranković. A sve njih putnim i smještajnim aranžmanima objedinjavao je agilni tim menadžer Igor Kolarić.

Ako znamo da je Hrvatska kroz istanbulski turnir prošla s prosjekom od 22 koša prednosti po utakmici – a pobjeđivane su Belgija, Švedska, Nizozemska, Ukrajina i Turska – moramo se zapitati što bi ova razina igre predstavljala na Svjetskom prvenstvu koje, bez našeg sudjelovanja, počinje u ovaj petak. Od 32 sudionika mundijala Hrvatska je bolja reprezentacija od njih polovine, no sila ždrijeba i posrtaji u kvalifikacijama doveli su nas tu gdje jesmo. A na tu temu kapetan Šarić je kazao:

– Teško je to reći, no s ovakvom energijom, ovako kako smo posloženi, opasni smo sa svih pet pozicija. Reći sada da bismo na SP-u nešto značajnije napravili bilo bi gatanje, no nadam se da nam je ovo dobra baza za sljedeće ljeto.

I doista, najveća vrijednost ovih igara – a to je Hrvatska za koju se isplati kupiti ulaznica jer lopta jako dobro cirkulira – jest to što su one omogućile sljedeće reprezentativno ljeto. Jer, da nije bilo ovoga trijumfa, ne bi bilo ni natjecateljskog okupljanja najjače reprezentacije u olimpijskom ljetu 2024. godine. A ne bi bilo ni tako dobra ugođaja oko nacionalnog tima, koji je zalog za okupljanje u što jačem sastavu za kvalifikacijske utakmice za Eurobasket koje se igraju u veljači i studenom 2024. te u veljači 2025. godine. A da bismo izbjegli prvi neodlazak na Eurobasket otkako je Hrvatska samostalna, uz činjenicu da nam NBA igrači neće biti dostupni (Šarić, Zubac, Šamanić), trebat će nam i euroligaški dečki (Hezonja, Smith), ali i oni koji ovaj put nisu bili na raspolaganju izborniku kao Žižić, Branković, Matković, Nakić i Mavra.

Tko ulazi, mora se uklopiti

A sljedeće ljeto mogli bismo imati sve na okupu, ali samo pod uvjetom koji nam je spomenuo Ivica Zubac:

– Svatko tko nam se želi pridružiti, morat će prihvatiti pravila koja je postavio izbornik i njima se prilagoditi.

I doista, ovo je ljeto stvorena kompaktnost koju nitko ne bi smio olabaviti iz interesa osobne promocije i komocije. A to pravilo vrijedilo bi i za godinama najboljeg nam igrača Bojana Bogdanovića ako bi se on, kojim čudom, s 35 na leđima odlučio vratiti u reprezentaciju. Istina je, s njim bi Hrvatska bila nesumnjivo jača, no pitanje je ima li smisla čovjeka nagovarati u situaciji kada je reprezentacija, uspješno, započela novi život bez njega. I u kojem se prostoru našao Mario Hezonja, koji je, kako nam je rekao jedan član Sesarova stožera, po psihološkom profilu igrač kojega katkad nije lako razumjeti.

