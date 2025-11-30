Kamere ulovile neobičnu situaciju, Niko Kovač sudjelovao u incidentu: 'Ma, to nije ništa'

Pobjeda Borussije Dortmund od 2:1 protiv aktualnog prvaka Bayer Leverkusena trebala je biti glavna tema njemačkih medija ove subote, no svjetla reflektora neočekivano su se preusmjerila na incident uz aut-liniju koji je uključivao trenera Niku Kovača i njegovog glavnog napadača. Serhou Guirassy, gvinejski reprezentativac koji prolazi kroz golgetersku krizu, zamijenjen je relativno rano, oko šezdesete minute utakmice, nakon što nije uspio realizirati izglednu priliku samo dvije minute ranije. Vidno nezadovoljan svojom igrom i odlukom trenera da ga povuče iz igre, Guirassy je pri izlasku s terena demonstrativno ignorirao ispruženu ruku Nike Kovača. Bivši hrvatski izbornik, koji danas s klupe predvodi Borussia Dortmund, ostao je stajati s rukom u zraku, dok je igrač prošao pokraj njega bez pogleda, što su kamere nemilosrdno zabilježile i pretvorile u viralni trenutak na društvenim mrežama.

Unatoč neugodnoj situaciji koja bi mnoge trenere izbacila iz takta, Niko Kovač je na konferenciji za medije nakon utakmice pokazao iznimnu zrelost i staloženost, odbijajući dolijevati ulje na vatru. Kovač je objasnio kako u svojoj 54. godini života na takve stvari gleda potpuno drugačije nego što bi to možda činio na početku svoje trenerske karijere. S mirnim osmijehom uvjeravao je novinare da nema nikakve zle krvi između njega i napadača, ističući kako razumije da emocije i adrenalin igraju veliku ulogu u vrhunskom sportu. Kovač je naglasio da igrač nikada ne bi trebao biti sretan kada izlazi iz igre te da bi ga više zabrinulo da je Guirassy izmjenu prihvatio s osmijehom i ravnodušnošću. "Razumijem da se igraču ne sviđa uvijek kada ga se izvadi iz igre, ali Serhou i ja ostajemo srodne duše, i to vam ne govorim tek tako. Stvarno smo na istoj valnoj duljini", izjavio je Kovač, dodavši kako su sve nesuglasice riješene odmah u svlačionici nakon završetka susreta.

Taktički gledano, Kovačeva odluka pokazala se ispravnom jer je zamjena donijela svježinu koja je bila potrebna za osiguravanje pobjede u ovom derbiju. Fabio Silva, koji je ušao umjesto frustriranog Guirassyja, na kraju je asistirao za drugi pogodak Dortmunda, potvrdivši da je trenerov instinkt bio na mjestu. Kovač je priznao da je reakcija njegovog napadača bila pogrešna, ali je istovremeno stao u njegovu obranu, podsjećajući javnost na važnost koju Guirassy ima za momčad kao najbolji strijelac iz prošle sezone. Trener je istaknuo kako će nastaviti pružati podršku svom igraču unatoč trenutnom padu forme, koji uključuje tri prvenstvene utakmice bez pogotka i promašeni jedanaesterac protiv Villarreala u Ligi prvaka. Kovač je svjestan da je Guirassyju potrebno samopouzdanje, a javno kritiziranje zbog ispada u afektu zasigurno ne bi pomoglo u rehabilitaciji njegove forme.

Osim gašenja požara oko incidenta s izmjenom, Kovač je iskoristio priliku da pohvali kolektivnu izvedbu svoje momčadi, ali i individualne kvalitete drugih igrača, posebno Karima Adeyemija i braniča Anselmina. Za mladog Adeyemija je rekao da posjeduje nevjerojatne fizičke predispozicije, brzinu i odraz, te da s njim svakodnevno radi kako bi taj potencijal pretvorio u konstantnu kvalitetu na terenu. Što se tiče Anselmina, Kovač ga je opisao kao pravog profesionalca i "teškog protivnika" koji razumije da je primarna zadaća braniča – braniti, a ne samo sudjelovati u izgradnji igre, što je postalo moderno u današnjem nogometu. Kovačev pristup, koji balansira između stroge discipline i očinske figure koja štiti svoje igrače, još se jednom pokazao ključnim u održavanju harmonije unutar svlačionice, čak i kada kamere zabilježe trenutke napetosti.