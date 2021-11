VIDEO Kakva utakmica! Hrvat na klupi Irana sudjelovao u ispisivanju povijesti

Nogometaši Irana, koje vodi hrvatski stručnjak Dragan Skočić, napravili su veliki preokret na gostovanju kod Libanona i s dva pogotka u sučevom dodatku stigli do pobjede 2:1 u utakmici 5. kola skupine A Azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Libanon je poveo u 37. minuti pogotkom Soonyja Saada i vodio do 92. minute, kad je za Irance izjednačio suigrač Dejana Lovrena iz Zenita Sardar Azmoun. Tri minute poslije Ahmad Nourollahi je Skočićevu momčad s ruba poraza doveo do pobjede kojom je Iran na polovici posljednjeg kruga Azijskih kvalifikacija stigao do 13 bodova i vodeće pozicije u skupini A.

Iran ima dva boda više od Južne Koreje koja je u četvrtak na domaćem terenu svladala reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata s 1:0 pogotkom Hwang Hee-Chana (36) iz kaznenog udarca.

Tako su Iran i Južna Koreja na pragu plasmana na SP, jer trećeplasirani Libanon ima samo pet bodova.

U skupini B Australija je u predgrađu Sydneyja odigrala sa Saudijskom Arabijom 0:0, dok je Japan s minimalnih 1:0 slavio na gostovanju kod Vijetnama, a strijelac pobjedničkog pogotka bio je napadač belgijskog Genka Junya Ito u 17. minuti.

Saudijska Arabija je nakon pet od deset kola u vodstvu s 13 bodova. Australija je druga s 10, a Japan treći sa devet.

U Azijskim kvalifikacijama će po najbolje dvije momčadi iz svake skupine izboriti plasman na završni turnir u Kataru, a trećeplasirani će to pokušati napraviti kroz dodatne kvalifikacije.

Video najznačajnijih trenutaka utakmice pogledajte OVDJE.