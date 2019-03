Kakva čast za Hrvata! Maradona ga uvrstio među najbolje svog vremena

¿Cómo pueden decir que yo no tenía rivales en mi época? Yo jugaba contra estos cracks: #Baggio, @MarcoVanBasten, @PibeValderramap, @LotharMatthaus10, #Hagi, @Hristo8Oficial Stoichkov, #Laudrup, #Prosinecki, @RomarioFaria, @Futre, #Gullit, #Scifo, @BochiniOficial, @BryanRobson, #MágicoGonzález, #Francescoli, @Mario.Kempes78, @GiancarloAntognoni, @NeneCubillas10, @KarlRummenigge, #Platini, @Zico, #Keegan, y MUCHOS más. Mi respeto y mi recuerdo para todos ellos ⚽👊

