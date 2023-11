Kako je hrvatski trener srušio Barcelonu: Pušić je igračima usadio borbenost i pozitivu

Od 16 momčadi koje su raspoređene u grupama E, F, G i H dvije su nakon četvrtog kola uspjele osigurati plasman u nokaut-fazu Lige prvaka, Manchester City i Leipzig. Treća momčad koja je imala priliku to napraviti, španjolski prvak Barcelona, posrnula je u jednom od najvećih iznenađenja ovog kola, pa i dosadašnjeg dijela grupne faze natjecanja. Blaugranu je s 1:0 na svojem zamjenskom domaćem terenu u njemačkom Hamburgu porazio ukrajinski prvak Šahtar, na čijoj je klupi odnedavno hrvatski strateg Marino Pušić.

Neutraliziran Lewandowski

Šahtar je prije nekoliko godina bio jedan od najuspješnijih klubova Europe kad ne računamo momčadi iz najjačih pet svjetskih liga, ali je u zadnje vrijeme zbog ratne situacije u Ukrajini vrijednost momčadi, očekivano, drastično pala. Stoga je ovaj rezultat protiv momčadi Xavija Hernándeza još veće iznenađenje. Kad usporedimo stanje ovih momčadi na papiru, Barcelonina momčad vrijedi osam puta više od Šahtarove, no svi koji volimo nogomet volimo ga najviše zbog toga što stanje na papiru u 90 minuta utakmice ne mora puno značiti.

– Kao što sam već rekao, ako iziđemo igrati, idemo se boriti. To je stav koji želim vidjeti od svoje momčadi odmah u početku. To je ono što zahtijevam. Drugo je pozitivan stav jer sve počinje od mentalne pripreme. Analizirali smo prijašnje utakmice, kao i ligaške utakmice Barcelone koje su igrali te smo napravili nekoliko velikih promjena. Mi smo ekipa koja voli igrati ofenzivno. Imali smo dobrih trenutaka u tom dijelu, ali kad igrate protiv Barcelone, onda najprije morate misliti na organizaciju u obrani. Da smo slučajno primili prvi gol, teško bismo se vratili. Radili smo na tome, igrači su fantastično reagirali i ponosan sam na njih. Odradili su nevjerojatan posao. Bila je to savršena predstava moje momčadi – izjavio je Marino Pušić.

Šahtar je u potpunosti zatvorio igru Barcelone. Kad pogledamo na, primjerice, prvo poluvrijeme, bilo je to poluvrijeme s najmanje dodira lopte za Barçu u suparničkom kaznenom prostoru otkako je Xavi postao trener kluba. Ograničili su Ukrajinci Barcelonu na udarce izvana koji su uglavnom bili bezopasni, a unutar kaznenog prostora Robert Lewandowski bio je u potpunosti odsječen od igre ili bilo kakve prave prilike. No valja nadodati da je Poljak u neprepoznatljivo lošoj formi za svoje standarde. Naime, nije zabio pogodak u posljednjih šest utakmica u nizu, što mu se posljednji put dogodilo prije više od 12 godina, u dresu Borussije Dortmund između prosinca 2010. te veljače 2011. godine.

Udarci na utakmici daju nam također vrlo dobru sliku o Šahtarovoj pripremi susreta; iako ih je Barcelona ukupno imala više (13:9), Šahtar ih je imao znatno više u okvir (4:1) te je jedan od tih, onaj Danila Sikana završio u mreži Ter Stegena.

Gusto u skupini ‘smrti’

U skupini H Porto i Barcelona su sad na devet, Šahtar na šest bodova, a belgijski Royal Antwerp je bez bodova, pa tako europska borba za Pušića i njegove igrače još uvijek traje. Inače, osim Pušića u stručnom stožeru Šahtara radi još i bivši reprezentativac Mario Stanić kao pomoćni trener, dok je sportski direktor kluba bivši kapetan vatrenih Darijo Srna.

Spomenuti Manchester City i Leipzig pobjedama protiv Young Boysa, odnosno Crvene zvezde otišli su na nedostižnih 11, odnosno osam bodova prednosti te sigurno prolaze dalje iz skupine G, dok se u ostalim skupinama još ništa ne zna. Od preostalih događanja u utorak valja izdvojiti skupinu F, prema mnogima i skupinu smrti, u kojoj je Borussia svladala Newcastle (2:0), a Milan PSG (2:1) te sad ljestvica izgleda jako gusto: 1. Borussia (7), 2. PSG (6), 3. Milan (5), 4. Newcastle.

