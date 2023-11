Milan preokretom u žestokoj utakmici srušio PSG! 'Crveno-crni' ostali u igri za prolazak

Prvo poluvrijeme susreta 4. kola grupne faze Lige prvaka između Milana i PSG-a na San Siru donijelo je neočekivano neizvjestan rezultat (1:1). Obje momčadi krenule su snažno u utakmicu i upisale više dobrih prilika za pogodak. Prvi je suparničku mrežu zatresao PSG, već u 9. minuti. Strijelac je bio Milan Škriniar nakon dodavanja Marquinhosa. Međutim, već je tri minute kasnije izjednačenje 'crveno-crnima' donio Rafael Leao atraktivnim golom iz škarica.

U drugome su poluvremenu domaćini brzo povećali prednost. Nakon svega pet minuta igre Pulišićev ubačaj došao je do Thea Hernandeza koji je loptu vratio pred gol gdje je bio Olivier Giroud. Francuski veteran sjajno je skočio i glavnom poslao loptu u mrežu za preokret protiv Parižana koje u Ligi prvaka ponovo ne prati sreća. Pokušavali su se vratiti, no bezuspješno. Sada su sa šest bodova drugi iza Borussije Dortmund koja ima sedam bodova. Treći je Milan sa pet, a posljednji Newcastle sa četiri boda.

GALERIJA Žestoka borba na San Siru: Milan preokretom s trona srušio PSG

Ranije su odigrali Borussia Dortmund i Newcastle . Obje momčadi bile su napadački raspoložene, no osjetno je bolja bila ona njemačka. Ušli su u rano vodstvo pogotkom Niclasa Füllkruga u 26. minuti. Engleze to nije zaustavilo niti pokolebalo. Upravo suprotno, doimali su se jači i željni pogotka, no pogodak Juliana Brandta za 2:0 u 79. minuti riješio je pitanje pobjednika.

U ranijem terminu igrala se i utakmica između Šahtara i Barcelone u Hamburgu. Ukrajinska je momčad ušla napadački, dok Barcelona sve do završnice poluvremena kao da nije igrala. U 40. minuti je Danilo Sikan glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo Šahtara 1:0. Od 60. minute i nakon četiri izmjene Barcelona je podigla tempo, ali nije mogla doći do izjednačenja.

VEZANI ČLANCI:

Aktualni europski prvak Manchester City osigurao je plasman u osminu finala Lige prvaka nakon što je u susretu 4. kola G skupine pobijedio Young Boyse sa 3-0 ostvarivši i četvrtu pobjedu. Pobjednički niz "Građana" nastavljen je i u četvrtom kolu. Rutinskom pobjedom 3-0, City je došao do četvrtog slavlja osiguravši plasman u osminu finala.

City je poveo u 23. minuti golom iz kaznenog udarca kojeg je sigurno realizirao Norvežanin Erling Haaland, a u samoj završnici prvog dijela Phil Foden je lakoćom prošao svog čuvara, a onda lijepim udarcem zabio za 2-0.

Konačnih 3-0 postavio je norveški napadač sjajno pogodivši s ruba kaznenog prostora u 51. minuti za 3-0. Dvije minute kasnije gosti su ostali s igračem manje nakon što je zbog drugog žutog isključen Sandro Lauper. Joško Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić igrao do 80. minute.

VEZANI ČLANCI:

U drugom susretu RB Leipzig je u Beogradu pobijedio Crvenu zvezdu sa 2-1 pridruživši se Cityju u drugom krugu. Gosti su poveli već u osmoj minuti nakon odličnog prodora i još ljepšeg gola Xavija Simonsa. U posljednjim trenucima prvog dijela obje su ekipe imala fantastične prilike. U 44. minuti je Lois Openda izašao sam ispred domaćeg vratra, ali je Omri Glazer odlično reagirao, a u kontri je i domaćin mogao do gola, međutim Osman Bukari nije bio precizan.

Openda se iskupio za pogrešku pogodivši u 77. minuti za 2-0. Tri minute kasnije beogradski sastav se vratio u igru nakon autogola Benjamina Henrichsa kojeg je lopta pogodila nakon Kangina ubačaja. Zvezda je u završnici jurnula po drugi gol i imala je sjajnu priliku, no goste je u drugoj minuti nadoknade spasio vratar Janis Blaswich obranivši zicer Petera Olayinke. Na ljestvici vodi Manchester City sa 12 bodova, RB Leipzig ima devet, a Crvena zvezda i Young Boys po jedan bod.

GALERIJA Borussija sjajnom igrom slomila Newcastle (2-0)

Rezultati svih utakmica Lige pravka odigranih u srijedu, 7. studenog:

Skupina E

Atletico Madrid - Celtic 6-0 (Griezmann 6, 60, Morata 45+2, 76, Lino 66, Saul Niguez 85)

Lazio - Feyenoord 1-0 (Immobile 45+1)

Skupina F

Borussia (D) - Newcastle 2-0 (Fullkrueg 26, Brandt 79)

Milan - PSG 2-1 (Rafael Leao 12 / Škriniar 9)

Skupina G

Crvena zvezda - RB Leipzig 1-2 (Henrichs 81 / Simons 8, Openda 77)

Manchester City - Young Boys 3-0 (Haaland 23-11m, 51, Foden 45+1)

Skupina H

Šahtar - Barcelona 1-0 (Sikan 40)

Porto - Antwerpen 2-0 (Evanilson 32-11m, Pepe 90+1)

VIDEO Trener Real Madrida nahvalio Modrića: 'Sve je kontrolirao. Njegov ulazak promijenio je utakmicu'