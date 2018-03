Otvorili vrata stadiona: na trening uoči derbija došlo 20.000 navijača

Devet kola prije kraja turskog prvenstva četiri se momčadi bori za naslov: Galatasaray (53 boda), Beşiktaş i Istanbul (po 50), te Fenerbahçe (47).

I baš ovog vikenda na redu su derbiji vodećih momčadi, u subotu (17 sati) igraju Fenerbahçe - Galatasaray, a u nedjelju (17) Istanbul - Beşiktaş.

Uoči derbija Galatasaray je otvorio vrata Turk Telekom Arene pa je na njihov trening došlo 20.000 navijača.

Ipak, najvatrenije bi trebalo biti u subotnjem dvoboju gdje će nogometaši Fenerbahçea i Galatasaraya igrati 388. derbi.

Njihovo rivalstvo traje više od sto godina, a uspješniji je Fenerbahçe sa 147 pobjeda, Galatasaray je slavio u 123 utakmice, a 117 susreta je završilo remijem.

Galatasaray na pobjedu kod Fenerbahçea čeka od 1999. godine, a na svom Twitteru je napisao: "Oni to zovu pakao, nama je to raj".

