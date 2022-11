Juventus uvjerljivom pobjedom preskočio Lazio, nastupio i Hrvat

U posljednjem susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je u Torinu pobijedio Lazio sa 3-0 skočivši na treće mjesto Serie A.

Junak susreta bio je dvostruki strijelac Moise Kean.

Torinska "Stara dama" je povela u finišu prvog dijela. Adrien Rabiot je poslao sjajnu loptu za Keana, a napadač Juventusa se majstorski snašao. Prošao je između dva suparnička igrača te lobom prebacio vratara Ivana Provedela koji je nepotrebno istrčao.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS Soccer Football - Serie A - Juventus v Lazio - Allianz Stadium, Turin, Italy - November 13, 2022 Juventus' Moise Kean celebrates scoring their second goal REUTERS/Massimo Pinca Photo: MASSIMO PINCA/REUTERS

Isti je igrač u 54. zabio za 2-0, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika otklonio je Arkadiusz Milik u 89. minuti. Toma Bašić je za goste igrao do 59. minute.

U ranije odigranom susretu Milan je na San Siru porazio Fiorentinu sa 2-1 golom u sudačkoj nadoknadi. Talijanski prvak je poveo već u 2. minuti golom Rafaela Leaoa, izjednačio je Antonin Barak u 28. minuti, a pobjedu domaćinima donio je Nikola Milenković pogodivši u sudačkoj nadoknadi vlastitu mrežu. Ante Rebić je za Milan igrao od 86. minute.

Torino, kojeg vodi Ivan Jurić, je u sudačkoj nadoknadi ispustio pobjedu protiv Rome odigravši 1-1. Gosti su poveli u 55. minuti golom Karola Linettyja. Wilfried Singo je uputio centaršut, a Linetty poslao loptu glavom u donji lijevi kut za vodstvo Torina.

Kada se već činilo da će gosti osvojiti sva tri boda, Roma je u nevjerojatnoj završnici uspjela izjednačiti. U 90. minuti Koffi Djidji je skrivio prekšaj, a Andrea Belotti dobio priliku zabiti svom bivšem klubu iz kaznenog udarca, no pogodio je lijevu stativu. U nastavku akcije lopta se odbila do Dybale koji je pucao, ali je pogodio gredu, srećom po domaćine Nemanja Matić je iz trećeg pokušaja zabio za 1-1. Nikola Vlašić je odigrao cijeli susret za Torino.

Foto: Domenico Cippitelli / ipa-agency.net Nikola Vlasic of Torino F.C. during the 15th day of the Serie A Championship between A.S. Roma vs Torino F.C. on November 13, 2022 at the Stadio Olimpico, Rome, Italy. Photo: Domenico Cippitelli / ipa-agency/IPA

U prvom nedjeljnom susretu Inter je u Bergamu pobijedio Atalantu sa 3-2.

Povela je Atalanta u 25. minuti golom Lookman, koji je bio precizan s bijele točke. No Inter izjednačuje 11 minuta kasnije, a strijelac je Džeko, koji u 56. minuti zabija i za vodstvo Intera 2-1. Prednost gostujuće momčadi narasla je na 3-1 nakon što je u 61. minuti Palomino zabio autogol. No, 16 minuta kasnije se iskupio i zabio za Atalantu za 3-2.

Mario Pašalić je odigrao do 83. minute za domaći sastav, Marcelo Brozović je ušao u igru za Inter u 83. minuti.

Na ljestvici vodi Napoli sa 41 bodom, Milan ima 33, a Juventus 31 bod. Lazio i Inter imaju po 30 bodova.

Serie A se nastavlja 4. siječnja iduće godine.

Standings provided by Sofascore

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru