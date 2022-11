Najbolji igrač Srbije prelazi u velikog rivala? Prste u svemu ima legendarni nogometaš

Godinama se priča da će Sergej Milinković-Savić (27) ostvariti veliki transfer. Najbolji član srpske reprezentacije od 2015. igra za Lazio i pobuđuje interese različitih klupskih 'teškaša'.

Tako su ga u svoje redove htjeli dovesti PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Tottenham... Posljednji u nizu s kojim se veznjaka povezuje jest klub koji se našao u krizi.

Naime, nogometašev agent Mateja Kežman, svojevremeno reprezentativac Jugoslavije te Srbije i Crne Gore, otputovao je u Torino pa potaknuo glasine da bi Sergej mogao završiti u - Juventusu.

Foto: Domenico Cippitelli / ipa-agency.net Sergej Milinkovic-Savic of S.S. LAZIO during the 12th day of the Serie A Championship between S.S. Lazio vs U.S. Salernitana on October 30, 2022 at the Stadio Olimpico in Rome, Italy. Photo: Domenico Cippitelli / ipa-agency/IPA

Kako javlja Calciomercato, Kežman je zapravo došao pogledati njegovog brata Vanju, koji brani za Torino, ali će dolazak u grad iskoristiti i za izravan kontakt s predstavnicima Stare dame.

Dosad se o transferu Sergeja raspravljalo samo kroz troznamenkaste cifre, no činjenica da mu ugovor s Lazijom ističe za godinu i pol uzrokovala bi pad cijene na ispod 100 milijuna eura.

Juventus, koji nije najbolje krenuo u sezonu te ispao iz grupne faze Lige prvaka, svejedno će se morati isprsiti jer Milinković-Savić prema Transfermarktu danas vrijedi 60 milijuna i Rimljani ga neće pustiti za skromnu svotu.

Sergej je u 19 ovosezonskih nastupa postigao pet pogodaka i dodao sedam asistencija. Lazio je na tablici drugi s 30 bodova.

