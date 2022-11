Rebićev Milan autogolom gostiju na samom kraju porazio Fiorentinu

U susretu 15. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Fiorentinu sa 2-1 golom u sudačkoj nadoknadi.

Talijanski prvak je poveo već u 2. minuti golom Rafaela Leaoa, izjednačio je Antonin Barak u 28. minuti, a pobjedu domaćinima donio je Nikola Milenković pogodivši u sudačkoj nadoknadi vlastitu mrežu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS Soccer Football - Serie A - AC Milan v Fiorentina - San Siro, Milan, Italy - November 13, 2022 AC Milan's Rafael Leao and Aster Vranckx celebrate after Fiorentina's Nikola Milenkovic scores an own goal and AC Milan second goal REUTERS/Daniele Mascolo Photo: Daniele Mascolo/REUTERS

Ante Rebić je za Milan igrao od 86. minute.

Milan je drugi na ljestvici sa 33 boda, osam manje od lidera Napolija, dok je Fiorentina na 10. poziciji sa 19 bodova.

