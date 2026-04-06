Komentari
Poslušaj
ZAVRŠILO 2:0

Juventus pobjedom protiv Genoe se primaknuo mjestu koje vodi u Ligu prvaka

Serie A - Bologna v Juventus
ALBERTO LINGRIA/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.04.2026.
u 20:20

Petoplasirani sastav talijanskog nogometnog prvenstva Juventus primaknuo se četvrtom Comu na bod zaostatka u borbi za zadnje mjesto koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone rutinskom 2-0 domaćom pobjedom protiv Genoe u susretu 31. kola.

Juventus je bio dominantan u otvaranju utakmice te je vrlo rano stigao do dva gola prednosti golovima Bremera u 4. i McKenniea u 17. minuti. U nastavku je Genoa mogla zaprijetiti, ali u 75. minuti je Di Gregorio obranio kazneni udarac Martina.

Juventus sada ima 57 bodova, jedan manje od Coma koji je ranije u ponedjeljak odigrao 0-0 s Udineseom. Martin Baturina je ušao u igru u 60. minuti, dok je Ivan Smolčić igrao do 86. minute za Como, a Branimir Mlačić ostao na klupi Udinesea. 

Veznjak hrvatske reprezentacije Mario Pašalić bio je asistent za zadnji pogodak u 3-0 gostujućoj pobjedi Atalante protiv Leccea. Pašalić, koji je u igru ušao u 63. minuti, u 73. je minuti primirio loptu za Raspadorija koji je preciznim udarcem uspješno okončao akciju. Prethodno su strijelci za Atalantu bili Scalvini u 29. i Krstović u 59. minuti.

Sedma Atalanta sada ima 53 boda. Lecce je, pak, u zoni ispadanja, 18. sa 27 bodova, kolimko ima i 17. Cremonese.

Vodi Inter sa 72 boda, slijede Milan sa 63 i Napoli sa 62, a upravo će ta dva kluba okončati program 31. kola kasnije u ponedjeljak.
