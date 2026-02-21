VIDEO Vatreni zabio u ludoj drami s tri pogotka u posljednjih pet minuta

Nogometaši dva Reala, Sociedada i Ovieda, remizirali su rezultatom 3:3 u 25. kolu španjolske Primere. Iz prvog poluvremena utakmice igrane u San Sebastianu nema se previše toga za izdvojiti, ali zato je u drugom palo čak šest golova od čega tri u razmaku od samo pet minuta.

Federico Vinas doveo je goste u vodstvo u 50. minuti, a samo dvije minute kasnije isti igrač povisio je na 0:2. Sociedad se nakon tog šoka trgnuo pa je Orri Oskarsson zabio za 2:1 u 64. minuti, a potom je uslijedila prava drama. Prvo je hrvatski reprezentativni stoper Duje Ćaleta-Car bio je najkoncentriraniji u gužvi u šesnaestercu Ovieda i glavom je spustio loptu u mrežu za izjednačenje 2:2. Pogodak hrvatskog reprezentativca možete pogledati OVDJE.

Samo tri minute kasnije eksplodirao je stadion Sociedada jer Oskarsson je zabio svoj drugi gol na utakmici za potpuni preokret, i činilo se pobjedu, domaćih. Posljednji se na kraju smijao Oviedo budući da je bivši stoper Manchester Uniteda Eric Bailly u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio za 3:3.

Sociedad je ovim remijem ostao na devetom mjestu, a Oviedo se nije uspio maknuti sa začelja. Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za domaće, dok Luke Sučića još nema u sastavu zbog ozljede.