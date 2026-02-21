Naši Portali
LA LIGA

VIDEO Vatreni zabio u ludoj drami s tri pogotka u posljednjih pet minuta

LaLiga - Real Sociedad v Atletico Madrid
Karlo Koret
21.02.2026.
Sociedad je ovim remijem ostao na devetom mjestu, a Oviedo se nije uspio maknuti sa začelja

Nogometaši dva Reala, Sociedada i Ovieda, remizirali su rezultatom 3:3 u 25. kolu španjolske Primere. Iz prvog poluvremena utakmice igrane u San Sebastianu nema se previše toga za izdvojiti, ali zato je u drugom palo čak šest golova od čega tri u razmaku od samo pet minuta.

Federico Vinas doveo je goste u vodstvo u 50. minuti, a samo dvije minute kasnije isti igrač povisio je na 0:2. Sociedad se nakon tog šoka trgnuo pa je Orri Oskarsson zabio za 2:1 u 64. minuti, a potom je uslijedila prava drama. Prvo je hrvatski reprezentativni stoper Duje Ćaleta-Car bio je najkoncentriraniji u gužvi u šesnaestercu Ovieda i glavom je spustio loptu u mrežu za izjednačenje 2:2. Pogodak hrvatskog reprezentativca možete pogledati OVDJE.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Samo tri minute kasnije eksplodirao je stadion Sociedada jer Oskarsson je zabio svoj drugi gol na utakmici za potpuni preokret, i činilo se pobjedu, domaćih. Posljednji se na kraju smijao Oviedo budući da je bivši stoper Manchester Uniteda Eric Bailly u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio za 3:3.

Sociedad je ovim remijem ostao na devetom mjestu, a Oviedo se nije uspio maknuti sa začelja. Ćaleta-Car je odigrao cijelu utakmicu za domaće, dok Luke Sučića još nema u sastavu zbog ozljede.
