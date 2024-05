Junak s Maksimira otkrio gdje se dogodio preokret: 'Na jednu utakmicu bilo nam je teško i otići...'

Prije negoli smo pričali sa sjajnim vratarom Dinama Ivanom Nevistićem, kratko smo razgovarali s Japancem Takuyom Ogiwarom, baš je simpatičan dečko.

– Ma Ogi je sjajan, nikad nisi siguran je li te razumio, ali je baš veseljak, Balkanac iz Tokija – rekao je Nevistić uz osmijeh na licu.

Betis je bio moja prekretnica

– Na mom je licu uvijek osmijeh, i kad je dobro, i kad je loše – dodao je.

Pred Dinamom su dvije utakmice finala Kupa s Rijekom, ima li još 'vatre' u plavim redovima nakon osvajanja naslova prvaka?

– Definitivno ima, dobro znamo koliko smo se napatili tijekom sezone i sad treba uživati u ovim trenucima. Sigurno te dvije utakmice neće biti jednostavne, ali smatram da smo kvalitetniji i napravit ćemo sve da uzmemo i Kup, to bi nam puno značilo s obzirom na to kakva nam je bila cijela sezona, uzmemo li i taj trofej ispast će da je ovo bila sjajna sezona.

Kažete da je bila turbulentna sezona i to nije sporno, no kako se vama bilo nositi s tim stalnim pritiskom?

– Ako si u Dinamu, onda na to moraš biti spreman, zato su ovdje najbolji igrači jer moraš imati i kvalitetu da bi se s tim pritiskom mogao i znao nositi. Nije bilo jednostavno u nekim trenucima, ali ako želiš biti u Dinamu, na to moraš biti spreman. Bila je teška sezona jer je bilo puno utakmica u kojima znaš da ne smiješ ni remizirati, da će to biti kraj. U takvim okolnostima nije lako igrati, ali pokazali smo da smo prava momčad i da imamo kvalitetu.

Kako je vama bilo nositi se s dijelom sezone u kojem ste završili na klupi, je li to mentalna snaga, je li vam netko posebno pomogao da se ovako sjajno vratite?

– Oko mene su bili ljudi koji su uvijek tu, i kad je dobro, i kad je loše, pomogli su mi, ali je dosta toga i do sebe samoga. Bilo je turbulentno na tom startu, momčad nije bila dobra, ni ja nisam bio dobar. Bio sam na klupi, ali nisam 'pao' u glavi, ostao sam pozitivan, na kraju mi se vratilo to što nisam bio negativan, nisam bio protiv nekoga nego sam se koncentrirao na sebe i vjerovao sam da će doći taj trenutak u kojem ću pokazati objektivno stanje.

I onda je došao taj Betis, je li to bila ključna utakmica za vas?

– Bilo nam je teško ići na tu utakmicu jer nismo znali što možemo očekivati, ipak je to Betis, a mi smo bili u vrlo lošoj mentalnoj situaciji, bez samopouzdanja jer objektivno nismo dobro igrali. Ta je utakmica stoga za mene bila prekretnica, a vjerujem i za cijelu momčad. Na kraju smo se digli kroz Europu, prošli smo Betis, u Zagrebu pobijedili PAOK.

I onda ispali od PAOK-a, sad izgleda kao da se to dogodilo u pravom trenutku.

– Tako na kraju ispada, stvarno bi bilo jako teško da smo ostali u Europi, taj ritam utakmica bio je ubitačan. Koliko god mi je žao zbog tog PAOK-a, sad mi je na određeni način i drago jer smo osvojili naslov prvaka, a to je za Dinamo ipak najvažnije – priča nam Nevistić.

Obranili ste neke čudesne stvari kad se utakmica lomila, pa se po gradu govorilo – spasio nas je Neva.

– Da si ne lažemo, drago mi je da je tako, ali iskreno ne slušam komentare, nije me zanimalo ni kad su me pljuvali, iako mi je ovo sad puno draže. Na kraju je važno što sâm misliš.

Koliko vam je bilo teško priviknuti se na drukčiji način branjenja, u Dinamu imate jednu, dvije intervencije po utakmici, u Rijeci, Varaždinu ili Lokomotivi stalno ste bili zaposleni?

– Istina, to je proces, ne možeš to pohvatati preko noći, nije bilo jednostavno, u Dinamu je mnogo teže braniti nego u Lokomotivi, Varaždinu, pa i Rijeci, u kojima imaš puno posla, a na tu jednu ili dvije lopte moraš dobro reagirati inače je odmah katastrofa, odmah nitko ne valja. Kad imaš puno lopti 'unutra si', zagrijan si, a u Dinamu stojiš cijelu utakmicu i onda u tom trenutku – ili jesi ili nisi.

Najdraža obrana – Dabri

Da imate gumb kojim biste napravili promjenu, što biste popravili na sebi?

– Ove sezone puno manje igram nogom nego inače, ali nije to ni do mene, već do načina naše igre. Mislim da tu mogu dati puno više, ali mi kao momčad to dovoljno ne koristimo.

Koja vam je najdraža obrana ovog proljeća?

– Mislim da bi to bio obranjeni jedanaesterac Dabri protiv Varaždina, to mi je također bila nekakva prekretnica, pa Moufiju u Splitu, to je bilo teže obraniti nego Kaliniću, a ni ovo Mierezu nije bilo loše.

Slijede dvije utakmice s Rijekom u finalu Kupa, ponovno se računa gol u gostima?

– Iskreno, mislim da nama ide u prilog to što se igraju dvije utakmice, jer se u jednoj svašta može dogoditi. Gol u gostima mi je čudan, mislim da toga više nigdje u svijetu nema, ali dobro, treba se i na to priviknuti, moramo pripaziti, pogotovo u toj prvoj utakmici u srijedu ovdje na Maksimiru.