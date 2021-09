Junak iz Rusije debitirat će za Hajduk na svojim Stanovima

Danijel Subašić novi je vratar Hajduka! Otprilike tako je glasila poruka koja je jučer u poslijepodnevnim satima sletjela na mobitel iz dobro upućenih menadžerskih krugova.

Bivši hrvatski reprezentativni vratar već je više od godinu dana izvan ozbiljnog nogometa i činilo se da je samo pitanje dana kada će i službeno obznaniti kraj karijere. No profesionalni zov bio je snažniji i Subašić se odlučio za još jednu klupsku epizodu u 36. godini. Iako se mjesecima nagađalo da bi Danijel mogao odabrati baš Hajduk, do jučer se činilo da je to nemoguća misija.

Bit će podrška...

– Sad treniram svakoga dana, dobro se osjećam i sigurno bih volio otići igrati. Imam još motiva, nisam spreman reći zbogom. Pa možda nešto i u HNL-u, nije da forsiram, ali ne forsiram ni odlazak. Otvorit ćemo priču – pričao je Subašić još ovog ljeta.

U Hajduku su, čini se, procijenili da im je najlogičnija opcija pozvati ovog iskusnog vratara. On bi u Hajduku trebao ostati barem do sljedećeg ljeta, a u Hajduku su posegnuli za ovim rješenjem, vrlo vjerojatno, zbog ozljede ramena Josipa Posavca kojega očekuje, čini se, dulja stanka.

U Hajduku nisu htjeli vraćati mlade vratare s posudbi, ovo je bilo pragmatičnije rješenje. A kada je riječ o mladim vratarima, splitski klub na dispoziciji ima nekoliko imena koja tek trebaju sazreti do prave prvoligaške razine.

Prva opcija sada bi ipak trebao biti napokon oporavljeni Lovre Kalinić, koji je muku mučio s upalama obje Ahilove tetive. Sada je, čini se, potpuno spreman. Od spomenutih mladih vratara, tu su Baždarić, Sentić, Silić i Perić.

Pravo je pitanje u kakvom je fizičkom stanju Subašić, odnosno koliko će mu biti potrebno da dođe na optimalnu razinu. No poznajući njegovu radnu etiku, to bi trebao biti manji problem. Subašić već više od godine dana nije u pravom natjecateljskom ritmu. Zadnja utakmica za koju je konkurirao u dresu Monaca bila je ona u ožujku prošle godine, a stanku od nogometa uzeo je ljetos.

Bio prvak Francuske

Jako dugo Subašić se mučio s ozljedama, posebice od sredine 2019. godine. Zbog takvih okolnosti odlučio je i uzeti stanku od aktivnog igranja.

Zabavljao se u zadnje vrijeme igrajući mali nogomet, zapravo svojom najvećom strasti još iz dječačkih dana.

Podsjetimo, Suba je bio jedan od naših najboljih pojedinaca na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Zapravo, bio je jedan od heroja, obranivši jedanaesterce u utakmicama protiv Rusije i Danske, fenomenalan i u polufinalu protiv Engleske.

Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju ukupno je upisao 44 nastupa. U iznimno uspješnoj karijeri branio je za Zadar, Hajduk i Monaco. U dresu francuskog velikana upisao je ukupno 292 nastupa, a postigao je i jedan pogodak. Bio je prvak Francuske 2017. godine kada je proglašen najboljim vratarem lige.

Od 2008. do 2012. Subašić je ukupno skupio 109 nastupa za Hajduk u svim natjecanjima, primio je 89 pogodaka, a čak je u 47 utakmica sačuvao svoju mrežu netaknutom. Prije 11 godina s Hajdukom je osvojio Kup, a u siječnju 2012. potpisao je za Hajduk u transferu vrijednom 1,5 milijuna eura.

– Dragi navijači, dođite na Stanove 9. listopada na prijateljsku utakmicu Zadra i Hajduka... Tu utakmicu ću ja braniti... – Subašić je potvrdio transfer jučerašnjom objavom na Hajdukovoj Facebook stranici.