Jugoslavenska legenda zagrmjela: 'Ma to je sramota! Hajduku je Livaja božanstvo, a ovo ih uništava'

Nakon poraza Hajduka u 33. kolu Hrvatske nogometne lige odnosi snaga su se značajno promijenili. Dinamo, koji je čitavo vrijeme lovio korak za rivalima, barem ih je na trenutak prestigao, a Hajduk je od favorita za titulu postao velik autsajder. Rijeka se pokušava održati na životu, ali usprkos pobjedi nad Goricom ne mogu mirno spavati. Uoči 34. kola situaciju za Sport nedjeljom komentirao Blaž "Baka" Slišković.

"Po meni je Dinamo glavni favorit. Cijela situacija se okrenula u njihovu korist. Sam dolazak Zvone Bobana. Mislim da Dinamo ima najkvalitetniji igrački kadar. Mislim da su nakon kikseva Hajduka i oscilacija Rijeke uvidjeli da mogu osvojiti titulu. Mislim da je to velik motiv i da će pod svaku cijenu pokušati biti prvaci", rekao je Blaž Slišković pa dodao nekoliko riječi o transparentu na kojem je stajao natpis: "Marko i par buzdovana".

"Ne upotrebljavam tu riječ, ali vidiš koliko je on njima božanstvo. Hajduk se svodi na Marka Livaju i par igrača", objasnio je Slišković te se osvrnuo na legendu Hajduka Ivana Katalinića: "Ne mogu njemu biti zatvorena vrata u Hajduku, da se čovjeku ne da otići na utakmicu. Ne može to biti. Netko tko je ostavio dušu i srce, dao pola života za Hajduk da mu bude teško otići na utakmicu. Ma to je sramotno! I koji zna pobijediti. Ma to je sramotno! Ne samo za Hajduk, za svaki klub."

Osvrnuo se i na pitanje stranih igrača. "Ako ti na utakmice dolazi po 20 tisuća gledatelja, ne treba ti veći motiv. Meni je bilo dovoljno da vidim pun stadion, ja ću izgorjeti. Hajduk, nema domaćih igrača. Nema domaćih igrača koji su ponikli u školi Hajduka i koji su rodom iz Splita i oko Splita. Nemate domaćih igrača koji su odrasli uz taj klub i kojima srce kuca za tu boju. Imate 75-80 posto stranaca", istaknuo je Slišković.