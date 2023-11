Jug u Splitu do pobjede na peterce protiv Jadrana

Vaterpolisti dubrovačkog Jug Adriatic osiguranja svladali su splitski Jadran s 14-12 (2-2, 2-4, 3-1, 4-4, 3-1) u utakmici Regionalne lige (od 1. do 3. mjesta) odigrane na bazenu Poljud. Rino Burić je s pet golova predvodio strijelce Juga, a dva je postigao Sergi Cabanas. Kod Jadrana su po tri pogotka postigli Luka Bukić, Đuro Radović i Loren Fatović.

Gosti su bili bolji u prvom poluvremenu i nakon 16 minuta igre imali prednost od dva pogotka (6-4). Jadran je do kraja treće četvrtine anulirao zaostatak (7-7), a nakon minute i pol igre u zadnjoj četvrtini došao i do dva gola prednosti (9-7). Golovima Rine Burića, jedinog strijelca Dubrovčana u zadnjoj četvrtini, momčad Vjeke Kobešćaka je uspjela odvesti utakmicu do odluke o pobjedniku "petercima".

Obje momčadi su u zadnje tri minute ostale bez pogotka. U raspucavanju su za domaćine Jerko Marinić Kragić i Loren Fatović pogodili vratnicu, šut Luke Bukića obranio je Toni Popadić, a Đuro Radović je bio jedini strijelac za Splićane. Za Jug su precizni bili Marko Žuvela, Maro Joković i Rino Burić.

Jug je s osam bodova iz četiri utakmice na prvom mjestu, a drugoplasirani splitski Jadran ima sedam bodova uz utakmicu manje. Jadran iz Herceg Novog je treći bez ijednog boda. Posljednju utakmicu će odigrati dva Jadrana, u Herceg Novom, 25. studenoga.