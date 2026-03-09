Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKI MAESTRO

Modrić jednim potezom pokazao kakav je čovjek: Njegov prijatelj potvrdio priču koja se proširila

Serie A - AC Milan v Inter Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
09.03.2026.
u 08:38

Bivši i sadašnji reprezentativci uživali su u sjajnoj atmosferi San Sira, a na stadionu se nalazio i Sergio Ramos na poziv kapetana Hrvatske. Ramos je blizak prijatelj s Modrićem još iz dana kada su zajedno igrali u madridskom Realu te ga je nazivao svojim 'hrvatskim bratom'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić je na utakmicu svog Milana protiv gradskog rivala Intera pozvao čak 60 ljudi. Naime, Talijani su otkrili da je kapetan vatrenih kupio čak 60 karata za svoje društvo, a među uzvanicima bili su bivši sugrači iz reprezentacije Mario Mandžukić i Andrej Kramarić.

Bivši i sadašnji reprezentativci uživali su u sjajnoj atmosferi San Sira, a na stadionu se nalazio i Sergio Ramos na poziv kapetana Hrvatske. Ramos je blizak prijatelj s Modrićem još iz dana kada su zajedno igrali u madridskom Realu te ga je nazivao svojim 'hrvatskim bratom'.

Ramos je podijelio objavu poznate stranice 433 u kojoj su naveli da je Modrić kupio 60 ulaznica i tako potvrdio priču talijanskih medija. Ovo je bila jedna jako lijepa gesta Modrića koji često ima puno poziva za ulaznice, a sada je odlučio razveseliti prijatelje jednim džentlmenskim potezom. 

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Sergio Ramos Milan Vatreni Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!