Modrić jednim potezom pokazao kakav je čovjek: Njegov prijatelj potvrdio priču koja se proširila

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić je na utakmicu svog Milana protiv gradskog rivala Intera pozvao čak 60 ljudi. Naime, Talijani su otkrili da je kapetan vatrenih kupio čak 60 karata za svoje društvo, a među uzvanicima bili su bivši sugrači iz reprezentacije Mario Mandžukić i Andrej Kramarić.

Bivši i sadašnji reprezentativci uživali su u sjajnoj atmosferi San Sira, a na stadionu se nalazio i Sergio Ramos na poziv kapetana Hrvatske. Ramos je blizak prijatelj s Modrićem još iz dana kada su zajedno igrali u madridskom Realu te ga je nazivao svojim 'hrvatskim bratom'.

Ramos je podijelio objavu poznate stranice 433 u kojoj su naveli da je Modrić kupio 60 ulaznica i tako potvrdio priču talijanskih medija. Ovo je bila jedna jako lijepa gesta Modrića koji često ima puno poziva za ulaznice, a sada je odlučio razveseliti prijatelje jednim džentlmenskim potezom.