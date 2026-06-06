Josip Stanišić o zvijezdi Manchester Cityja: Ne bojim se igrati protiv takvih nogometaša

Josip Stanišić najavio je uz izbornika Zlatka Dalića prijateljsku utakmicu sa Slovenijom koja se u nedjelju igra u Varaždinu od 20:45 sati. Stanišić, pritom, ne misli da će umor biti problem Vatrenih.

“Treba vremena da se svi vrate opet, želimo svaku utakmicu pobijediti. Sutra ćemo maksimalno ući u susret, a što se nas tiče nitko nije umoran, nema panike kod nas. I druge ekipe su imale poraze što se nije očekivalo, ali to je nogomet i srećom imamo još jednu utakmicu”.

O očekivanjima uoči Slovenije...

“Igramo za Hrvatsku, za naše ljude. Želimo im darovati pobjedu. Naš pristup utakmici je uvijek isti. Uvijek se ide na pobjedu, nije bitno protiv koga igramo”.

O duelima s krilima poput Dokua.

“Jako ga je teško čuvati, nadaš se da mu se ne da taj dan, ali je bio jako dobar i bilo ga je teško zaustaviti. Nemam previše straha kad igram protiv takvih igrača, radujem se igrati protiv njih da vidim kakav sam ja u svemu tome”.