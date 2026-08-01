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EP u veslanju

Neumorni Sinkovići sjajnim finišem osvojili broncu. To im je jedanaesta europska medalja!

Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
01.08.2026.
u 12:08
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Još 300 metara prije cilja, Sinkovići su za Rumunjima zaostajali četiri metra no u sjajnom finišu slomili su suparnike i osvojili svoju 25. medalju na najvećim svjetskim natjecanjima

Valent i Martin Sinković osvojili su svoju 11. medalju na europskim prvenstvima a ukupno 25. na najvećim svjetskim natjecanjima a toliko ih s njima ima i njihov trener Nikola Bralić. Ovaj put, u talijanskom Vareseu, to je bronca osvojena u finalnoj utrci najboljih kontinentalnih dvojaca na pariće.

Zlatnu medalju osvojio je srpski tandem Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, svjetski doprvaci koji su u ovu finalnu utrku ušli i s najboljim vremenom ostvarenim u polufinalnim utrkama. Sinkovići su pak u finale ušli s petim vremenom polufinala i ako se tako gleda onda su u utrci za medalje napravili izvjestan pomak.

Dakako, oni kakvi jesu, neće to njih posve zadovoljiti no valja znati da su Valent, koji u nedjelju slavi 38. rođendan, i Martin (36) u fazi karijere u kojoj im nikako ne odgovara voziti tri utrke u samo 24 sata. Jer, kako godine idu i oporavak ide sporije pa im i za ovu broncu treba skinuti kapu, uz dubok naklon.

Sinkovići su dobro startali, čak su nakon 400 metara, bili poravnati s kasnijim pobjednicima Srbima i srebrnim Španjolcima. Na 800 metara su bili četvrti, tri metra iza Rumunja s kojima su se ostatak utrke borili za broncu.

Na 1250 metara, dakle 750 metara do cilja, hrvatski dvojac na pariće zaostajao je za rumunjskim devet metara. Na 1700 metara taj je zaostatak bio četiri metra a na kraju su Rumunji izdušili i Valent i Martin su pretekli za dvije sekunde i 21 stotinku i osvojili broncu.

- Odveslali smo najbolje što smo mogli. Ja sam cijelo ovo natjecanje bio malo umoran, pogodila me je ova vrućina, pa bolje nismo mogli. Nadam se i vjerujem da će na predstojećem Svjetskom prvenstvu biti bolje i vjerujem da ćemo to u Amsterdamu i pokazati. Ovo nam je prva europska bronca - kazao je Martin Sinković.

- Zadovoljan sam kako smo izborili ovo odličje. Borili smo se do kraja. Imamo prostora i za bolje i kada se budemo osjećali svježije i kada budemo eksplozivniji to će biti bolje. U tri utrke u 24 sata ovo je bio maksimum koji smo mogli izvući - dodao je štroker Valent Sinković.
Ključne riječi
Nikola Bralić braća Sinković Veslanje

Komentara 2

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ST
Starčević
12:37 01.08.2026.

bravo dečki... karijera vam je takva da velika većina misli da je bronca slab rezultat.... sami ste si krivi što imate VELIČANSTVENU karijeru....

VA
VanjaPlank
12:30 01.08.2026.

Čestitke

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