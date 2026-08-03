Liverpool krenuo po zvijezdu PSG-a, spremni izdvojiti više od 100 milijuna eura

Liverpool je pokrenuo službene pregovore s Paris Saint-Germainom oko dovođenja Bradleyja Barcole, jednog od najtraženijih krilnih napadača u Europi. Engleski velikan spreman je za transfer izdvojiti više od 100 milijuna eura, no dvije strane još su daleko od konačnog dogovora.

Prema informacijama iz Francuske i Engleske, pregovori između klubova već su započeli, a Liverpool je PSG-u predstavio okvirnu vrijednost ponude koja premašuje 100 milijuna eura. Parižani, međutim, za 22-godišnjeg francuskog reprezentativca traže još više pa će razgovori, očekuje se, potrajati.

Unatoč razlici u procjeni vrijednosti igrača, u Liverpoolu ne odustaju od svog plana. Barcola je jedan od glavnih ciljeva kluba u ovom prijelaznom roku, a uprava "Redsa" vjeruje da bi dogovor ipak mogao biti postignut.

Optimizam u Liverpoolu dodatno pojačava stav samog nogometaša. Barcola je navodno zainteresiran za preseljenje na Anfield te zasad nema namjeru produljiti ugovor s Paris Saint-Germainom, što bi moglo olakšati pregovore između dvaju klubova.

Francuz je prošle sezone bio jedan od važnijih igrača pariške momčadi, a svojim nastupima privukao je interes brojnih europskih velikana. Ipak, Liverpool je zasad najkonkretniji te je prvi krenuo u službene pregovore s PSG-om oko jednog od najvećih transfera ovog ljeta.