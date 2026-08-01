Četverac u posljednjim zaveslajima izborio još jednu broncu za Hrvatsku

S Prvenstva Europe u veslanju, u talijanskom Vareseu, hrvatska reprezentacija vraća se kući s dva treća mjesta. Nakon braće Sinkoviću u dvojcu na pariće, broncu je osvojila i posada četverca na pariće koju čine Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović.

Baš poput Sinkovića, koji su u finišu slomili Rumunje, i hrvatski kvarte, trenerski vođen od Tonija Urlića, odličje je izborio u završnici također prestigavši Rumunje od kojih su bili brži 24 stotinke.

Iz startnih blokova naši su izletjeli najbrže no vrlo brzo su primat preuzeli kasniji pobjednici Nijemci te Poljaci, brončani na Olimpijskim igrama u Parizu, koji su završili drugi. Na 1000 metara hrvatska posada je bila peta ali u priključku Rumunjima i Česima. Rumunje su prestigli u posljednjim zaveslajima a Česi su otpali tijekom žestokog finiša.

Kako to pišu na Facebook stranici Hrvatskog veslačkog saveza, u posljednjih 200 metara proradio je Talajin neustrašivi karakter a Damšo je prenio impuls mornarevcima Boškoviću i Mahmutoviću i bronca je bila izbore.

Ako netko zna kako se u finišu osvajaju medalje onda je to svakako 38-godišnji Damir Martin koji je upravo na takav način, prije pet godina, u Tokiju u samcu osvojio olimpijsku broncu što mu je bilo i posljednje postolje na najvećim svjetskim natjecanjima. Prije Tokija se Damšo podičio i olimijskim srebrom u samcu osvojenim u Riju 2016. i to u utrci u kojoj su ga od zlata dijelile, doslovce, tisućinke sekunde.

I dok je njegovim suborcima ovo prvo seniorsko postolje na nekom velikom natjecanju, za Damira Martina je ovo ovo šesta medalja, ukupno 12. na najvećim svjetskim natjecanjima. I baš je on sa tim svojim ogromnim iskustvom sjajan začin za rastuću veslačku snagu štrokera Talaje te Boškovića i Mahmutovića.



































