Jokićeva supruga je beba s fotografije snimljene za vrijeme Oluje?

Nikola Jokić pokazao je u ovoj sezoni svu svoju igračku sposobnost i s Denverom došao do titule prvaka NBA. Međutim, osim njegove igračke strane, oči javnosti uprte su i u njegov privatni života, a osobito su oduševljeni suprugom Natalijom koja je s kćeri Ognjenom pratila svaku utakmicu s tribina.

Samozatajna žena koja ne voli pažnju javnosti, o Nataliji nije puno toga poznato, osim da je sa svojim roditeljima kao djevojčica tijekom Oluje otišla iz Hrvatske. Na društvenim mrežama pojavila se naslovnica Večernjih novosti iz 1995. na kojoj je navodno upravo Natalija u naručju svoje majke Danice.

Odnedavno društvenim mrežama kruži i snimka u kojoj Jokić objašnjava svoj ritual koji je skrenuo pozornost publike. Naime, obzirom da na terenu nije dozvoljeno nositi vjenčani prsten, Jokić ga prije svake utakmice zaveže na tenisicu i objasnio kako, kada ima prsten, osjeća da je obitelj uz njega.

Using dad’s trophy as drums 🥁



The Jokic family 💕 pic.twitter.com/wmLVUCEIHs