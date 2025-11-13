Jokić izdominirao Zubca i odigrao jednu od utakmica karijere, zadivio čak i komentatore

Nikola Jokić je u srijedu navečer u Inglewoodu demonstrirao silu i odigrao jednu od onih utakmica koje ulaze u anale. U pobjedi svojih Denver Nuggetsa nad desetkovanim LA Clippersima rezultatom 130:116, srpski je genijalac na terenu proveo tek 33 minute, no i to mu je bilo dovoljno da postigne nevjerojatnih 55 poena. Njegova učinkovitost bila je gotovo nestvarna; iz igre je gađao 18 od 23 (78%), za tricu 5 od 6, a s linije slobodnih bacanja 14 od 16. Dominacija nad izravnim čuvarom, hrvatskim centrom Ivicom Zubcem, i ostatkom obrane Clippersa bila je toliko izražena da se činilo kako ga nitko i ništa ne može zaustaviti, što je potvrdio i jedan od komentatora koji je ustvrdio da je jedina nada za Clipperse bila da im se na terenu pridruži navijač i zaigraju obranu šest na pet.

Osim same brojke, koja je druga najefikasnija partija njegove karijere, ova je pobjeda imala i povijesni značaj. Naime, bio je ovo prvi put da su Nuggetsi slavili u utakmici u kojoj je Jokić ubacio 50 ili više poena. Do sada su imali crni niz od četiri poraza u takvim situacijama, uključujući i jednu utakmicu doigravanja. Najsvježije i najbolnije sjećanje bio je poraz u travnju kada je Jokić ostvario triple-double sa 61 poenom, no sve je upropastio prekršaj Russella Westbrooka za tri slobodna bacanja uz zvuk sirene u drugom produžetku. Ovom partijom u Los Angelesu, Jokić je izveo svojevrsni egzorcizam i konačno naplatio jednu od svojih monstruoznih šuterskih večeri pobjedom.

HAVE YOURSELF A NIGHT NIKOLA JOKIĆ.



⚒️ 55 PTS (33 IN 1H)

⚒️ 12 REB

⚒️ 6 AST

⚒️ 18-23 FGM

⚒️ 5-6 3PM

⚒️ 34 MIN

⚒️ DEN W



He's just the 4th player in NBA history to score 55 PTS on 78 FG% or better 🤯 pic.twitter.com/NpKKAK6rna — NBA (@NBA) November 13, 2025

Utakmicu je otvorio furiozno, postigavši čak 25 od 39 poena svoje momčadi u prvoj četvrtini, što je ujedno i najviše poena nekog igrača u jednoj dionici ove sezone. U drugoj je dodao osam, da bi na poluvremenu imao 33 poena, više od svih svojih suigrača zajedno. Dominaciju je nastavio i u trećoj dionici s 19 poena, čime je praktički riješio pitanje pobjednika. Uz 55 poena, upisao je i 12 skokova te 6 asistencija, čime mu je za dlaku izmaknuo sedmi triple-double sezone, po čemu je vodeći u ligi. Trener David Adelman odmarao ga je veći dio posljednje četvrtine, u kojoj je odigrao tek dvije minute i postigao tri poena za konačni učinak.

S druge strane, Clippersi su u utakmicu ušli u vrlo teškoj situaciji. Ranije tijekom dana saznali su da će do kraja sezone biti bez Bradleyja Beala zbog loma kuka, a na ovoj utakmici nisu mogli računati ni na Kawhija Leonarda koji ima problema s gležnjem i stopalom. U takvim okolnostima, najviše je pružio James Harden s 23 poena, 8 skokova i 5 asistencija. Hrvatski reprezentativac Ivica Zubac završio je dvoboj s 18 poena, no bio je potpuno nemoćan u obrani protiv raspoloženog Jokića. Jordan Miller je s klupe dodao 22 poena, što mu je rekord karijere, no ni to nije bilo dovoljno da se izbjegne šesti uzastopni poraz Clippersa, koji su pali na omjer 3-8.

NIKOLA JOKIĆ WITH THE HORSEPOWER pic.twitter.com/1J48YsTIS5 — Denver Nuggets (@nuggets) November 13, 2025

Unatoč Jokićevoj eksploziji u prvoj četvrtini, Clippersi su se uspjeli održati u utakmici i čak preuzeti vodstvo. Nakon što su gubili s 10 poena razlike, sjajnom su igrom u drugoj dionici došli do prednosti od 10 poena i na poluvrijeme otišli s vodstvom 68:63. Ipak, treća četvrtina donijela je potpunu dominaciju Denvera, orkestriranu od strane Jokića. Srpski centar je u dva navrata samostalno vezao šest poena zaredom, potpuno razbivši obranu domaćina. Nuggetsi su tu dionicu dobili s ogromnom razlikom i u posljednjih 12 minuta ušli s vodstvom 106:90, nakon čega povratka za oslabljene Clipperse više nije bilo.

Ovom pobjedom, šestom u nizu, Denver Nuggetsi su popravili svoj omjer na impresivnih 9-2 i potvrdili status jedne od najboljih momčadi lige. Svoju turneju nastavljaju u subotu navečer gostovanjem kod Minnesota Timberwolvesa. S druge strane, Clippersi će pokušati prekinuti crni niz u petak u Dallasu, u sklopu NBA Cupa, čime započinju tešku seriju od sedam gostujućih utakmica.