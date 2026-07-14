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NOVI IZBORNIK

Bilić: Čuo sam se s Modrićem, moja je želja da nastavi igrati za reprezentaciju

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
14.07.2026.
u 21:35

"S Lukom sam pričao već, mi smo u stalnom kontaktu, ali što se tiče ove aktualne teme stare par dana, već sam rekao da je moja želja, a vjerujem i svih Hrvata koji prate nogomet, da Luka Modrić nastavi igrati za reprezentaciju. Čuli smo se, mi smo u kontaktu i dogovorili smo se, ali nema smisla o tome pričati ovako sada"

Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić dao je intervju za Novu TV u kojem je iznio svoja razmišljanja. Neizbježno je pitanje bilo o Luki Modriću.

"S Lukom sam pričao već, mi smo u stalnom kontaktu, ali što se tiče ove aktualne teme stare par dana, već sam rekao da je moja želja, a vjerujem i svih Hrvata koji prate nogomet, da Luka Modrić nastavi igrati za reprezentaciju. Čuli smo se, mi smo u kontaktu i dogovorili smo se, ali nema smisla o tome pričati ovako sada", rekao je Bilić, a na pitanje je li u kontaktu sa Zlatkom Dalićem je odgovorio:

"Red je da se ja javim njemu i to ću i napraviti kad mi prođe ova gungula. Moj cilj zašto sam došao je veliki rezultat s Hrvatskom. Imao sam par razloga i motiva, jedan od njih je stabilnost HNS-a i hrvatske reprezentacije, broj dva je potencijal i kvaliteta ekipe koja je sada tu, a tri su rezultati koje Hrvatska ima cijelo vrijeme uz onih par puta kad smo bili blizu pa su izostali."

Na pitanje hoće li Vedran Ćorluka biti u stručnom stožeru, Bilić je kratko odgovorio:

"Ne."

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Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Slaven Bilić

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