LIJEPA GESTA

Majke poginulih branitelja darovale vatrenima kape u bojama trobojnice, Dalić: Ponosni smo na vas

Zagreb: Konferencija za medije Zlatka Dalića
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
12.11.2025.
u 14:45

“Velika vam hvala, dale ste za ovu Hrvatsku ono što je najsvetije, svoju djecu. Reprezentacija je ponosna na vas, nastavljamo se boriti na naš način u miru, ponosan sam i na dečke i cijelu reprezentaciju jer zastupaju one vrijednosti za koje su se borili i vaši sinovi: za Hrvatsku”, rekao je izbornik vatrenih Zlatko Dalić.

Gosti hrvatske nogometne reprezentacije bili su predstavnici Caritasa Riječke nadbiskupije i Udruge roditelja poginulih branitelja Primorsko-goranske županije, tom prilikom dočekali su ih izbornik Vatrenih Zlatko Dalić te hrvatski reprezentativci Dominik Livaković, Mario Pašalić, Nikola Moro i Toni Fruk, odnosno team menadžerica Iva Olivari.Vrijedne majke poginulih branitelja, koje već izvjesno vrijeme izrađuju suvenire i rukotvorine čijom prodajom pomažu radu Caritasa, izborniku i reprezentativcima darovale su kape u bojama hrvatske trobojnice koje su izradile uz pomoć Caritasovih volontera.

Majke koje su izgubile ono najvrjednije, svoje sinove, odlučile su ne stati u boli, već svoju tugu pretvoriti u čin ljubavi pa vlastitim rukama izrađuju rukotvorine s pažnjom, molitvom i nadom i tako podupiru rad Caritasa darujući pomoć onima kojima je najpotrebnija. Ovaj su put darivale Vatrene želeći izraziti poštovanje prema svima koji s ponosom predstavljaju Hrvatsku i doprinose zajedništvu i nacionalnom ponosu.

Kape su isplele povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Na taj simboličan način željele su odati počast svim braniteljima koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske, ali i istaknuti pogled u budućnost - budućnost koja počiva na karitativnom i humanom odnosu prema čovjeku, u ljubavi, solidarnosti i zajedništvu.

Izbornika i reprezentativce pozdravile su ravnateljica Caritasa Riječke nadbiskupije Marijana Medanić, te majke poginulih branitelja Marija Kovač i Roža Salopek.

“Velika vam hvala, dale ste za ovu Hrvatsku ono što je najsvetije, svoju djecu. Reprezentacija je ponosna na vas, nastavljamo se boriti na naš način u miru, ponosan sam i na dečke i cijelu reprezentaciju jer zastupaju one vrijednosti za koje su se borili i vaši sinovi: za Hrvatsku, zajedništvo, domoljublje i vjeru. Trudimo se Hrvatska na nas bude ponosna, da naše ljude učinimo sretnima, važno je da u ovim teškim vremenima radimo na zajedništvu”, rekao je izbornik vatrenih Zlatko Dalić.

