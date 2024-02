Jere Kragić na dočeku otvorio dušu: 'Bio sam na dnu. Pričali su ružno o meni, mislio sam da je to kraj karijere'

Radnici su već razmontirali pozornicu na splitskoj Rivi, publika se polako razilazila, otišla je i većina govornika s dočeka svjetskih prvaka, samo je još Jere Marinić Kragić strpljivo dijelio potpise i fotografirao se s navijačima. Red se protegnuo sve do Marmontove ulice, a Kragić nikoga nije mogao odbiti. Ispratio je i zadnjeg navijača s Rive, a onda stao pred mikrofone Večernjeg lista.

- Osjećaj je neopisiv, hvala Splitu na prekrasnoj organizaciji i još jednom hvala svima koji su došli proslaviti s nama. Nekada sam stajao s druge strane, bio sam u češće ovdje u publici kad smo slavili Hajdukov kup. Proslavio se i uspjeh reprezentacije, iako sam više navijač Hajduka... Split je čudo i opet pokazao da je veliki sportski grad, da cijeni uspjehe sportaša i da zna napraviti pravi doček, od onog spektakla za Gorana Ivaniševića pa nadalje. Sada sam i ja osjetio kako je izaći na pozornicu pred svoje ljude. To je nešto predivno, nadam se da nije posljednji put u mojoj karijeri. Volio bih da osvojimo s Jadranom naslov prvaka pa da ponovimo feštu. Potom slijede Olimpijske Igre u Parizu pa se nadam da će biti još prilika za slavlje, vjerujem da možemo donijeti novu medalju kući.

32-godišnji Splićanin, koji je odrastao na Skalicama pokraj Poljuda, otvorio je dušu pred kamerom Večernjeg lista i nije skrivao koliko mu osobno znači ovaj veliki uspjeh s reprezentacijom. Njegov put do svjetskog vrha bio je posebno dramatičan, jer 2016. godine našao se među navijačima koje su pritvorili nakon skandala na Euru 2016.godine,kada je skupina navijača u Francuskoj teren zasula bakljama u znak protesta proti vrhuške HNS-a.Nosio je dugo etiketu 'orjunaša' koju je tvorcima incidenta dodijelila bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ali danas je sve to iza njega.

- U životu sam bio na samom dnu zbog nekih navijačkih stvari i mislio sam da mi je karijera došla kraju, ali uz podršku obitelji i prijatelja uspio sam. Danas sam europski i svjetski prvak, čeka me i nastup na Olimpijskim igrama. Nakon svega što sam prošao to je dokaz koliko sam ostao jak u glavi. Mentalno je trebalo puno snage da se izvučem, ali uspio sam. Neću reći da nisam u to vjerovao. Nadao sam se i vjerovao sam da mogu doći do ovoga, uvijek sam htio pokazati ljudima koliko vrijedim i potrudio sam se u životu da to ostvarim. Pokazao sam svima da neke ružne priče koje su kružile o meni nisu istinite, I kada vidim sve ove ljude koji mi čestitaju, svjestan sam da sam napravio nešto dobro u životu. Sve što sam u životu radio bih ponovio, sve bih napravio isto. Moj put bio je malo duži, ali ja ništa nebih mijenjao', rekao je Kragić..

Cijeli razgovor Jere Kragića s kojim je u Splitu razgovarala Dea Redić, možete pogledati u videu pri vrhu ovog teksta.