Jeličić spustio Gattusu i Cannavaru: 'Talijani su u HNL-u, a Hrvat im trenira najveći klub. Prestanite plakati!'

Završila je utakmica 27. kola Hrvatske nogometne lige. Hajduk je na Poljudu svladao Šibenik rezultatom 1-0. Rijeka je izgubila od Slaven Belupa s 2-1. Dinamo je ispustio dva boda remijem protiv Varaždina (1-1). Splitska momčad je trenutačno prva s 51 bodom, slijedi ih Rijeka s 50, a treći je Dinamo s 46. U nedjelju navečer je situaciju u ligi komentirao bivši igrač i nogometni analitičar MaxSporta, Joško Jeličić.

"Red je da završim tu našu lijepu priču. Želim se zahvaliti gospodinu Gattusu jer me katapultirao izvan granica Lijepe naše. Jedini sam akter hrvatskog nogometa kojem je on podigao vrijednost. Nisam htio davati izjave stranim medijima, kao ni hrvatskim kolegama novinarima. Razumijem trenerski stres i afekt, pogotovo nakon onakvog poraza. Nikada ih nisam kritizirao na osobnoj razini, isključivo igru i ponašanje njihovih momčadi. Jedini put kad sam prešao granicu, ispričao sam se Ismaelu Diallu. Ako sam im udario na ego sa svojim stavom da je Mario Kovačević za mene bolji trener od obojice, onda to moraju riješiti s vlastitim egom. To znam iz osobnog iskustva. Logično je da gospodin Cannavaro stane na stranu svog zemljaka i kolege. Moje je legitimno pravo da preferiram hrvatske igrače i hrvatsku struku. Pola naše lige ima trenere strance. Postoji 110 stranih igrača u našoj ligi, što je 11 po ekipi. Mislim da je to loše po budućnost hrvatskog nogometa", rekao je Jeličić.

"Ako će me netko zbog toga proglasiti ksenofobom, to je njegov problem, jer ja znam tko sam. Nisu me izgradili, neće me ni spustit. Spočitao sam mu da je stranac isključivo zbog ponašanja u emisiji i poštivanja naše emisije i naših gledatelja. Taj njegov stil može proći u njegovoj državi. Kod nas više sigurno nikome neće prijetiti. Više poštujem talijanske trenere, nego talijanski nogomet. Mi smo na zadnja dva SP-a uzeli dvije medalje, a Italija se nije plasirala. Hrvatska struka trenira najveći talijanski klub Juventus, a vi ste, gospodo, u SHNL-u. Postoje ljudi koji se uvlače pod srce, pod kožu, a postoje ljudi koji se uvlače u guzicu", dodao je Jeličić.

"Možda ne pripadam u prve dvije skupine, ali sigurno ne pripadam ni u treću. Da zaključim, gospodo, bavite se javnim poslom. Prestanite plakati. Zarađujete budžete veće od pola hrvatskih prvoligaša. Ako se ne možete nositi s kritikama, možda bolje da promijenite posao. Živio, rođo", zaključio je nogometni analitičar MAXSporta.