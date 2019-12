Jedna od najljepših Srpkinja nogirala hrvatskog nogometaša zbog Arkanove kćeri

Pukla je ljubav između srpske pjevačice Kaye Ostojić (36) i hrvatskog nogometaša Matea Pavlovića (29).

Ovaj je par u vezi bio dva mjeseca, a razlog prekida je vrlo neobičan. Naime, Kurir navodi da je sve počelo nakon što je nogometaš Angersa na Instagramu počeo pratiti Anastasiju Ražnatović, kćeri pjevačice Svetlane Ražnatović Cece i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana.

- Kaya je poludjela kada je vidjela da Mateo prati Anastasiju, i to dok je bila kod njega u Parizu. Čekala ga je da se s treninga vrati kući, a onda je osula paljbu. Vikala je da je on ne poštuje, što on ima pratiti Anastasiju i gledati njene fotografije - rekao je izvor i dodao:

- Mateo joj je rekao da on može pratiti koga god želi i da je to njegovo pravo. Objasnio joj je da je prati zato što mu se sviđaju njene pjesme, ali i to kako se Anastasija ponaša u javnosti što je Kayu još više razljutilo. Pitala ga je zašto je s njom ako ima potrebu gledati druge djevojke. Odgovorio joj je da je on slobodan raditi što želi i da može ići ako joj se to ne sviđa.

Kaya, koju su tamošnji mediji proglašavali jednom od najljepših srpskih pjevačica, je nakon toga spakirala kofere i otišla.