Jedna od najboljih F1 utrka u povijesti: Pretjecanja, sudari, drama i novi pobjednik!

Jedna od najdramatičnijih i najzanimljivijih Formula 1 utrka ne samo ove sezone, nego i u posljednjih deset godina dogodila se danas u Velikoj Britaniji u Silverstoneu.

Kako i priliči takvoj utrci, dobili smo i novog pobjednika u utrci Formule 1. Španjolac Carlos Sainz u Ferrariju je nakon 150 utrka konačno došao do svoje prve pobjede karijere.

CONGRATULATIONS, CARLOS! 👏



We have ourselves a new race winner! And what a way to do it!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nZhmBvq4op — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Start je ekstremno kaotičan, opasan te zastrašujuć za većinu gledatelja na malim ekranima, a posebice na tribinama. U prvom zavoju nekoliko je vozača doživjelo incidente, a daleko najveći je bio onaj između Guanyu Zhoua iz Alfa Romea te Georgea Russella iz Mercedesa.

Sudar je izgledao zastrašujuće, budući da je Zhouov bolid bio naopako i po brzini od 200 kilometara na sat je klizio u tako naopakom stanju. Nakon što smo vidjeli snimke situacija je još više zastrašujuća, Zhouov bolid je doslovno odletio iznad zaštitnih guma u žičanu ogradu.

Ovakav sudar se nije vidio još od onog horor sudara Romaina Grosjeana u Bahreinu 2020. kad mu se bolid zapalio i kad se nakon dvije minute u vatri čudesno uspio izvući. Kao i u toj situaciji, i ovdje je život vozaču definitivno spasio "halo" sustav zaštite bolida, koji je pri ulasku u Formulu 1 bio jako kritiziran od strane vozača. Sada taj sustav više nitko ne kritizira.



Zhou je iznesen na nosilima i bio je u polusvjesnom stanju, a očekivano je da je prekid trajao jako dugo, više od pola sata. Hitno je prevezen helikopterom u obližnju medicinsku ustanovu. Kasnije je javljeno da je Zhou izvan životne opasnosti te da je pušten iz bolnice.

Na kraju se kineski vozač i obratio javnosti, kazavši: "Halo mi je spasio život, sa mnom je sad u redu. Hvala svima na brizi i lijepim porukama."

Osim Russella i Zhoua koji su, naravno, ispali iz utrke, sudare su u prva dva zavoja doživjeli i Yuki Tsunoda iz AlphaTaurija, Esteban Ocon iz Alpinea te Alexander Albon iz Williamsa, koji je također prevezen u hitnu kao i Zhou.

Nakon gotovo 45 minuta prekida, imali smo ponovljeni start, a zbog incidenta na prvom zavoju poništeno je pretjecanje Maxa Verstappena nad Carlosom Sainzom na prvom startu, pa je tako Sainz opet startao kao prvi, te uspio sačuvati vodstvo.

Noćna mora se dogodila svjetskom prvaku Verstappenu, čiji pod bolida nije dobro funkcionirao te je zbog toga bio iznimno spor, što je favorita utrke spriječilo pri osvajanju utrke, ali i pri dolasku na podij, na kraju je bio sedmi.

Dodatnu dramu utrci je dodao Esteban Ocon koji je 12 krugova prije kraja zbog problema s motorom morao stati na pola staze, pa je zbog toga na stazu izašao sigurnosni automobil i svi su se vozači približili jedan drugome.

Bilo je izvjesno da će se utrka za pobjedu odvijati između vodeće četvorke, tadašnjeg lidera Charlesa LeClerca, te iza njega Sainza, Lewisa Hamiltona u Mercedesu i Sergija Pereza u Red Bullu. LeClerc je bio na tvrdim, najsporijim gumama, dok su Sainz, Hamilton i Perez bili na mekim gumama, najbržim mogućima u F1.

Ono što je uslijedilo bilo je prava poslastica. Sainz je brzo pretekao LeClerca i pobjegao u vodstvo, ali se nakon toga odvila genijalna utrka za drugo mjesto u kojem su u jednom trenutku čak pet bolida bili praktički jedan pokraj drugoga. Uz LeClerca, Pereza i Hamiltona, bili su tu i Fernando Alonso iz Alpinea te Lando Norris iz McLarena.

Na kraju je Perez sjajnim pretjecanjima došao do drugog mjesta, dok je postolje u svojoj domaćoj utrci uspio ugrabiti Hamilton. Da je barem svaka F1 utrka ovakva...

I dalje je u vodstvu ukupnog poretka Verstappen sa 181 bodom, slijede ga momčadski kolega Perez sa 147, LeClerc sa 138 te Sainz sa 127 bodova. Iduća utrka na rasporedu je već za tjedan dana u austrijskom Spielbergu, na čuvenom Red Bull Ringu.