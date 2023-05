VIDEO Jedan od najvećih transparenata u povijesti: Tisuće navijača Feyenoorda slave naslov prvaka

Nogometaši Feyenoorda osigurali su naslov nizozemskog prvaka nakon što su u susretu 32. kola na De Kuipu pobijedili Go Ahead Eagles sa 3-0. Momčad iz Rotterdama sada ima 79 bodova, 11 više od PSV Eindhovena ispred kojeg su još tri utakmice.

Pobjedu Feyenoordu donijeli su Oussama Idrissi (15), Santiago Gimenez (19) i Igor Paixao (54). Za Feyenoord je 16. naslov prvaka, pri čemu prvi nakon 2017.

Prije utakmice navijači su sa svih tribina De Kuipa spustili transparent na kojem su bili stihovi njihove pjesme: "Što ćemo danas napraviti? Pobijedit ćemo, a samo je pitanje s kojom razlikom." Površine 11 tisuća metara kvadratnih, jedan je od najvećih transparenata u povijesti.

