Val navijačkog nasilja širi se Nizozemskom: U tri dana četiri prekinute utakmice

Susret 32. kola nizozemskog nogometnog prvenstva između Groningena i Ajaxa prekinut je nakon svega 12 minuta zbog izgreda domaćih navijača. Utakmica je prvi put prekinuta u devetoj minuti nakon što su domaći navijači zasuli teren crnim dimnim bombama. Pritom je jedan od navijača utrčao na travnjak s transparentom protiv klupske uprave.

Sudac Jeroen Manschot je povukao momčadi s terena, a nakon 15 minuta pauze susret je nastavljen. Međutim, nakon svega tri minute igre ponovno su bačene dimne bombe na teren, pa je sudac prekinuo susret. Nije još poznato hoće li se susret nastaviti ili će biti registriran rezultatom 3:0 za Ajax.

The match between Groningen and Ajax was suspended due to fan invasion. They are protesting against the team's relegation. pic.twitter.com/7kcDlyMdUR

Val navijačkog nasilja zahvatio je Nizozemsku ovog vikenda. Osim ove, prekinute su još tri utakmice. U petak je prekinut susret Twentea i NEC-a, a u subotu susreti Volendama i Sparte te Utrechta i Waalwijka.

Groningen je prošlog kola i matematički ostao bez izgleda za prvoligaški spas i navijači su danima najavljivali akciju protiv vodstva kluba.

Groningen vs. Ajax has been abandoned after just 10 minutes of play as the home fans threw smoke bombs on the pitch in protest of the club's relegation 🧨 pic.twitter.com/kd2pMBpdLq