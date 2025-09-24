Naši Portali
ŽIVOTNA BORBA

Jedan od najboljih u povijesti otvorio dušu o drami: Ona mi je spasila život, bez nje bih bio mrtav

Premier League - Everton v Southampton
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 19:51

U razgovoru s bivšim suigračem Riom Ferdinandom, 39-godišnji Wayne Rooney priznao je da bi njegovo opijanje često otišlo predaleko te je otkrio šokantan detalj da se jednom pojavio na treningu Uniteda nakon što se alkoholizirao puna dva dana.

Legendarni napadač Manchester Uniteda i engleske reprezentacije, Wayne Rooney, otvoreno je progovorio o svojoj borbi s alkoholom, otkrivši kako vjeruje da mu je supruga Coleen spasila život pomažući mu u najtežim trenucima, piše britanski Independent. U razgovoru s bivšim suigračem Riom Ferdinandom, 39-godišnji Wayne Rooney priznao je da bi njegovo opijanje često otišlo predaleko te je otkrio šokantan detalj da se jednom pojavio na treningu Uniteda nakon što se alkoholizirao puna dva dana. 

- Došlo je do točke gdje sam otišao predaleko, naravno da jest. To je bio trenutak u mom životu kada sam se masovno borio s alkoholom. Masovno sam se borio i nisam mislio da se mogu obratiti ikome. Nisam to zapravo ni želio jer nisam htio stavljati taj teret na nikoga - rekao je u podcastu Rio Ferdinand Presents.

- Sjećam se da sam išao na trening i stavljao kapi za oči, žvakao žvakaću gumu. Samo sam pio dva dana uzastopno, došao na trening, a za vikend sam zabio dva gola i onda bih se vratio i ponovno pio dva dana uzastopno - rekao je o svojoj životnoj borbi.

- Kada sam imao 17 godina, ona je mogla vidjeti, poznavala je moj um i znala je da sam malo 'izvan sebe'. Znate, volio sam nogomet, bio sam opsjednut nogometom, ali sam također volio izlazak ili što god, izlaske. Vrlo rano je to primijetila i kontrolirala je to. Pa, ne kontrolirala, nego mi je masovno pomogla kontrolirati to - rekao je Wazza te šriznao je da mu njezina briga ponekad nije odgovarala.

- Ponekad si misliš 'što radiš?' Zašto stalno govoriš 'nemoj ovo ili nemoj ono?' Ali tako me je vodila jer sam trebao vođenje Iskreno vjerujem da nje nije bilo, bio bih mrtav. Vjerujem u to. Sve što ona radi jest da me zadrži ovdje i zadrži me... najboljom osobom. U prošlosti sam činio pogreške koje su dobro dokumentirane, ali ponekad sam malo drugačiji i ona me drži na tom putu i to radi već dvadesetak godina - zaključio je.

Ključne riječi
Engleska Manchester United coleen rooney nogomet Wayne Rooney

