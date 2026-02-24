Naši Portali
NEUSPJEŠNA EPIZODA

Željko Sopić oglasio se usred noći na Instagramu nakon što je dobio otkaz u Osijeku

24.02.2026.
u 08:15

Željko Sopić više nije trener NK Osijek, objavio je slavonski klub u priopćenju na svojim internetskim stranicama u ponedjeljak.

"Nakon razgovora s predsjednicom (kluba) Alexandrom Vegh, koji je obavljen u ponedjeljak navečer na Opus Areni, dogovoren je sporazumni raskid ugovora", ističe se u priopćenju kluba.

Sopić je prethodnog trenera Simona Rožmana zamijenio krajem listopada prošle godine.

"Vodio je našu momčad u 13 natjecateljskih utakmica i pritom ostvario jednu pobjedu, šest remija (uključujući i onaj u Kupu protiv Varaždina, kada smo eliminirani u izvođenju jedanaesteraca) i šest poraza", dodaje se u priopćenju.7

"Stoga je donesena odluka da naprosto mora doći do promjene kako bi se momčad konačno pokrenula i počela skupljati neophodne bodove za bijeg sa začelja prvenstvene ljestvice. Željku zahvaljujemo na njegovom trudu i angažmanu te mu želimo sreću u nastavku trenerske karijere!".

Trenersku karijeru Sopić je počeo u Rudešu, a potom je radio u drugoj momčadi Dinama i Sabahu. Tijekom 2022. i 2023. vodio je Goricu, dok je kroz 2023. i 2024. godinu bio trener Rijeke. U ta dva kluba je ostavio najdublji pečat. Posljednji posao je obavljao u poljskom prvoligašu Widzewu iz Lodza gdje je radio od ožujka do kolovoza 2025.

Osijek HNL Željko Sopić

