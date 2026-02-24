Naši Portali
REAKCIJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Navijači Osijeka nakon otkaza Sopiću: 'Sada promijenite i panjeve igrače'

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
24.02.2026.
u 08:42

Dio navijača odgovornost vidi i u svlačionici. "Trener je griješio, ali igrači…", piše jedan, ne štedeći kritike na njihov račun. Sličnog je stava i drugi pratitelj koji poručuje da bi trebalo mijenjati "panjeve igrače, a ne trenera".

Odlazak Željka Sopića s klupe NK Osijek izazvao je lavinu reakcija navijača na društvenim mrežama. Komentari su podijeljeni, od odobravanja odluke da se treneru uruči otkaz do otvorenog nezadovoljstva, ali i prozivki na račun igrača i uprave. Evo što navijači pišu na službenoj Facebook stranici kluba.

"Do trenera je sigurno", piše jedan pratitelj ironično, sugerirajući da problem ne leži samo na klupi. Drugi navijač poručuje kako odlazak trenera nije ključan problem te postavlja pitanje kako vratiti navijače na tribine. Ističe da su cijene ulaznica porasle, dok je kvaliteta igre drastično pala, dodajući da se "jad i bijeda više ne mogu gledati".

Jedan komentator podsjeća na propuštenu priliku oko transfera Matkovića, aludirajući na to da je klub odbio milijunsku ponudu, a sada bi bio zadovoljan i s pola milijuna eura. Drugi pak smatra da su Osijeku potrebna prava pojačanja, a ne, kako navodi, igrači za niže lige.

Dio navijača odgovornost vidi i u svlačionici. "Trener je griješio, ali igrači…", piše jedan, ne štedeći kritike na njihov račun. Sličnog je stava i drugi pratitelj koji poručuje da bi trebalo mijenjati "panjeve igrače, a ne trenera".

Neki komentari zadiru i u širu sliku kluba. Jedan navijač smatra da su navijači sami kumovali sadašnjoj situaciji, tjerajući prijašnje uprave. Drugi kratko poručuje: "Konačno", dok treći dodaje: "Bogu hvala".

Spominju se i potencijalni nasljednici. Jedan pratitelj zaziva povratak Zorana Zekića, uvjeren da bi on donio taktičku fleksibilnost i isprobao nove sustave igre, zamjerajući Sopiću što se, kako tvrdi, tvrdoglavo držao formacije 4-1-4-1. Drugi u šali predlaže čak i "Omerovića za trenera".

Među komentarima ima i onih koji ističu način na koji je Sopić otišao. Jedan navijač piše kako bi mnogi mogli naučiti kako se odlazi "gospodski unatoč svemu", podsjećajući na trenerovu izjavu u kojoj je poručio da je dao sve od sebe te poželio klubu ostanak u ligi i ozdravljenje.
Željko Sopić NK Osijek

Želite prijaviti greške?

STISNULI GAS

Nevjerojatno je da Dinamo može imati dva lica na utakmici, a svi se pitaju što je bilo u svlačionici

Dinamo je u Varaždin stigao nakon novog europskog poraza, s 3:1 kroz Maksimir je prošao belgijski Genk i napravio korak ka osmini finala Europske lige, a plave je od tog željenog dosega znatno unazadio. Još je gore od rezultata plavih što je njihova predstava bila izuzetno siromašna i stoga su u Varaždin plavi otišli s ciljem osvajanja tri boda, ali i vraćanjem samopouzdanja pred uzvrat u Belgiji (četvrtak)

storyeditor/2026-02-22/PXL_210226_147055227.jpg
RASULO U KLUBU

Javljanje glasnogovornika objašnjava kakvu tugu osjeća navijač Osijeka, najžalosnija je jedna činjenica

Sopić je od svojeg prethodnika Simona Rožmana naslijedio momčad koja je itekako imala osnovne taktičke postulate. A iako se klub doveo u financijske probleme, Sopiću su na zimu omogućeni igrači koje je upravo on htio dovesti u klub. Dovedeni su igrači koje je on sam prozvao ratnicima, a po onome kako izgledaju na terenu, prije bismo ih mogli opisati zbunjenim studentskim zaposlenicima

